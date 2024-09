"Това не е начинът": Белият дом осъди случващото се в Ливан

П ълномащабната война не е начинът за връщане на жителите на северната част на Израел по домовете им, каза говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби, цитиран от Ройтерс.

Днес Израел нанесе още удари по цели в Ливан, притискайки "Хизбула" с нови атаки след убийството на лидера на подкрепяната от Иран групировка Хасан Насралла. Страната обяви, че целта ѝ е да обезопаси северните си райони от ракетния обстрел на "Хизбула" и да позволи на хиляди разселени жители да се завърнат.

Политически реакции след убийството на Хасан Насрала

"Една тотална война с "Хизбула", със сигурност с Иран, не е начинът да се постигне това. Ако искате да върнете тези хора по домовете им безопасно и трайно, ние вярваме, че дипломатическият път е правилният", подчерта Кърби пред Си Ен Ен.

САЩ наблюдават какво ще направи "Хизбула", за да запълни вакуума в ръководството си, "и продължават да разговарят с израелците за това кои са правилните следващи стъпки", добави Кърби.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че през последните две седмици са загинали над 1000 ливанци, а 6000 са били ранени. Правителството заяви, че един милион души - една пета от населението - са напуснали домовете си. При днешните израелски удари са загинали 32 души в южния град Аин Делеб, 21 - в източната провинция Баалбек-Хермел. Израелски дронове продължават да прелитат над Бейрут, а в столицата се чуват нови удари, отбелязва Ройтерс.

White House national security spokesman John Kirby said Sunday that Israel's airstrikes had "wiped out" Hezbollah's command structure, but he warned the group will work quickly to rebuild it.https://t.co/ZLhxjmRia1