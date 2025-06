Израел: Иран наруши примирието, ще отговорим. Техеран отрича

И зраел заяви, че е идентифицирал ракети, изстреляни от Иран към Израел, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че е инструктирал израелските военни да „отговорят решително

на нарушението на прекратяването на огъня от страна на Иран с високоинтензивни удари срещу цели на режима в сърцето на Техеран“.

