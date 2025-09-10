Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Ю жнокорейска жена беше оневинена, след като съдът преразгледа старото ѝ дело за изяждане на езика на мъж по време на предполагаема сексуална атака, пише BBC .

Чой Мал-ча е на 18 години, когато е осъдена за тежко телесно увреждане. Наложена ѝ е присъда от 10 месеца затвор. Нейният нападател, който бил на 21 години, получил по-леко наказание - шест месеца.

След дългогодишна кампания за възстановяване на доброто ѝ име, през юли в южния град Пусан започна повторен съдебен процес. На първото заседание прокуратурата ѝ се извини и, в необичаен ход, поиска от съда да отмени осъждането.

"Не можех да оставя този случай без отговор. Исках да застана в защита на други жертви, които споделят съдбата ми", каза Чой след оневиняването.

Като тийнейджърка тогава, инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема.

"Хората около мен ме предупреждаваха да се откажа, но не можех да оставя този случай", каза Чой, сега на 79 години.

Тя благодари на своите поддръжници и посочи властимащите, които според нея "са злоупотребявали с властта си, за да потъпкват слабите и да манипулират закона".

Woman who bit off attacker's tongue acquitted after 61 years https://t.co/csTmRbeprN pic.twitter.com/NPcbmcVJJ9 — Nations Pride (@NationsPri83102) September 10, 2025

Случаят на Чой е цитиран в юридическите учебници в Южна Корея като класически пример за съд, който не е признал самозащита при сексуално насилие.

Според съдебни документи нападателят е заловил Чой на земята някъде в южния град Гимхе. Тя успяла да се освободи едва след като изяла около 1,5 см от езика му.

Мъжът постоянно искал обезщетение за нараняването си и дори нахлул в дома на Чой с нож в един от случаите, съобщават южнокорейските медии.

В едно от най-противоречивите съдебни решения в Южна Корея по отношение на сексуалното насилие, мъжът бил осъден на шест месеца затвор, условно за две години, за нахлуване и заплахи. Той не бил обвинен за опит за изнасилване.

Чой получила по-тежката присъда за причиняване на тежко телесно увреждане, като съдът тогава заявил, че действията ѝ са надхвърлили "разумните граници" на самозащитата.

Тя била задържана за шест месеца по време на разследването и по-късно ѝ била наложена 10-месечна присъда, която била условна за две години.

Woman who bit off attacker’s tongue acquitted after 61 years.



Read the full story here:https://t.co/u3Smh2hYtp pic.twitter.com/NqEhZUDh0O — K24 TV (@K24Tv) September 10, 2025

През 2018 г., вдъхновена от глобалното движение #MeToo, което също придобива сила в Южна Корея, Чой се свързала със застъпнически групи и прекарала около две години в събиране на доказателства, преди да подаде молба за повторен съдебен процес.

Пътят ѝ към оневиняване бил труден. Нисши съдилища отхвърлили молбата ѝ, заявявайки, че няма доказателства в подкрепа на твърденията ѝ за самозащита.

Чой продължила да се бори, казвайки, че не иска други жертви на сексуално насилие да преживяват това, което е преживяла тя. "Те не трябва да носят болката сами", казала тя в интервю за The Korea Herald.

Накрая, през декември 2024 г., Върховният съд одобрил искането ѝ за повторно разглеждане на случая.

Пред съда в сряда Чой и нейните поддръжници се усмихвали широко, като някои държали плакати с надписи: "Чой успя!" и "Чой го направи!".

Адвокатът ѝ, Ким Су-джунг, описал по-ранното осъждане като "грешно решение поради половата предразположеност и обществените възприятия".

Woman who bit off attacker's tongue acquitted after 61 years https://t.co/31xS2jXruF — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2025

"Благодарение на непрекъснатата борба на Чой Мал-ча, без да се отказва, прокуратурата и съдебната система имаха възможност да поправят тази грешка днес", каза Ким.

Тя добави, че Чой планира да подаде граждански иск срещу държавата, за да търси обезщетение.

Корейската женска гореща линия, една от групите, които подкрепяли Чой в кампанията ѝ, смята, че решението в сряда ще отвори пътя към справедливост за жертвите на сексуално насилие.

"В бъдеще защитните действия на жените ще се разбират като легитимни. Очаквам това да означава, че по-малко жени ще се сблъскват с несправедливо страдание", казва Сонг Ран-хи, ръководителка на групата.

"Поне това ще изпрати послание до жертвите. Дори ако процесът, през който преминавате сега, е болезнен и несправедлив, то казва: Вашият глас има значение. Говорете" ,казва Сонг пред BBC.

Има поне два други случая в Южна Корея на жени, които са изяли езиците на сексуални нападатели: един през 1988 г. в град Андонг и друг през 2020 г. в Пусан. В двата случая съдилищата признали действията на жените като легитимни актове на самозащита и постановили решения в тяхна полза.