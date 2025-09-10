"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" Каси Донеган проговори, след като бе критикувана за грима си на конкурса.

Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я

28-годишната красавица представи щата Ню Йорк на националния конкурс за красота, след като спечели щатската титла през юли. В неделя, 7 септември, Донеган победи 52 други участнички от всички 50 щата на сцената в театър „Уолт Дисни“ в Орландо, Флорида.

Miss America Cassie Donegan Speaks Out After She's Criticized for Her Pageant Makeup (Exclusive) https://t.co/BgkLUTo8L1 — People (@people) September 9, 2025

Миналогодишната носителка на титлата "Мис Америка", Аби Стокард от Алабама, предаде на Донеган короната, лентата и титлата. Като част от наградата си, Донеган получи стипендия за обучение на стойност 50 000 долара. Благодарение на опита си като певица, тя бе удостоена и с награда за вокални умения след конкурса за таланти „Мис Америка 2026“, добавяйки още 3 000 долара към паричната си награда.

Повечето хора отпразнуваха успеха на новата кралица на конкурса, включително близките ѝ приятели, чиито емоционални реакции към победата ѝ станаха популярни в TikTok. Някои по-малко подкрепящи зрители обаче бързо критикуваха бляскавите ѝ избори за националния конкурс, включително грима ѝ за финалния кръг.

Cassie Donegan, your newly crowned Miss America 2026, performing her jaw-dropping rendition of “A Darker Shade of Blue” #MissAmerica #ThereSheIs pic.twitter.com/CpADWWWyw3 — Miss America (@MissAmerica) September 9, 2025

В дните след конкурса и последвалия шум, Донеган сподели пред PEOPLE, че разбира как негативизмът често застига хората, които са в публичното пространство. Това обаче не означава, че всеки трябва вътрешно да приема изпълнените с омраза думи.

„Често наистина трябва просто да избираш какво си позволяваш да приемеш“, обяснява тя. „Мисля, че това е наистина полезен инструмент. Облягам се на тези, които ме подкрепят и обичат, и избирам да се съсредоточа върху позитивното, което се случва в момента.“

Дори с корона на главата, лента през рамо и огромна подкрепа от всички около себе си, Донеган признава, че остава човек. Спечелването на „Мис Америка“ не я прави имунизирана срещу критики.

Cassie Donegan, Miss America 2026, speaks out on online hate. Full story: https://t.co/Q0hTJg2L5g pic.twitter.com/BtzP8ZEA9v — Complex (@Complex) September 9, 2025

„Аз съм просто нормален човек. Не, не искам да чувам хората да казват нещо негативно, особено за външния ми вид“, казва Донеган пред PEOPLE. „Но също така уважавам факта, че интернет е публично пространство и хората имат право на мнение и да го споделят. Никой не може да бъде любимец на всички през цялото време.“

Тя добавя: „Просто ще направя всичко възможно да обичам всички и да се грижа за тях, защото в края на краищата, ако дори само един човек се е почувствал докоснат, видян или обичан чрез мен като "Мис Америка", значи съм си свършила работата. И това е най-важното.“

Ангажиментът на Донеган да остане вярна на себе си отразява и позицията ѝ по време на финалните кръгове на „Мис Америка“, когато всяка участничка трябваше да отговори на бърз въпрос на сцената. В своята част от въпросите и отговорите Донеган обсъди „автентичното себеизразяване“ във връзка с „професионалните стандарти“.

Smithfield’s own Cassie Donegan has been crowned Miss America 2026 👑 Representing her adopted state, New York, the musical theatre pro wowed judges with her talent and passion for arts education. ✨



FULL STORY: https://t.co/ltkjfNwk74 pic.twitter.com/v9XWRPYhZe — 13News Now (@13NewsNow) September 9, 2025

„Вярвам, че да бъдеш верен на себе си на 100 процента е най-важното, което можеш да направиш. Ако това включва себеизразяване чрез пиърсинг или татуировки, направи го на 100 процента“, каза тя на сцената. „Мисля, че никой няма право да ти казва какво можеш да правиш със собственото си тяло. Това е твоят съд и трябва да се чувстваш горд в него.“

Докато публиката я аплодираше, Донеган продължи да говори за собствения си стил: „Аз самата се обличам по начин, който братята и сестрите ми обичат да наричат 'бабин шик', и мисля, че това е страхотно“, обясни тя с лъчезарна усмивка.