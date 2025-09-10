Любопитно

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

10 септември 2025, 14:19
"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса
Източник: iStock/Getty Images

"Мис Америка" Каси Донеган проговори, след като бе критикувана за грима си на конкурса. 

Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я

28-годишната красавица представи щата Ню Йорк на националния конкурс за красота, след като спечели щатската титла през юли. В неделя, 7 септември, Донеган победи 52 други участнички от всички 50 щата на сцената в театър „Уолт Дисни“ в Орландо, Флорида.

Миналогодишната носителка на титлата "Мис Америка", Аби Стокард от Алабама, предаде на Донеган короната, лентата и титлата. Като част от наградата си, Донеган получи стипендия за обучение на стойност 50 000 долара. Благодарение на опита си като певица, тя бе удостоена и с награда за вокални умения след конкурса за таланти „Мис Америка 2026“, добавяйки още 3 000 долара към паричната си награда.

@missamerica She’s home!!!!!! #missamerica #theresheis ♬ original sound - Miss America

Повечето хора отпразнуваха успеха на новата кралица на конкурса, включително близките ѝ приятели, чиито емоционални реакции към победата ѝ станаха популярни в TikTok. Някои по-малко подкрепящи зрители обаче бързо критикуваха бляскавите ѝ избори за националния конкурс, включително грима ѝ за финалния кръг.

В дните след конкурса и последвалия шум, Донеган сподели пред PEOPLE, че разбира как негативизмът често застига хората, които са в публичното пространство. Това обаче не означава, че всеки трябва вътрешно да приема изпълнените с омраза думи.

„Често наистина трябва просто да избираш какво си позволяваш да приемеш“, обяснява тя. „Мисля, че това е наистина полезен инструмент. Облягам се на тези, които ме подкрепят и обичат, и избирам да се съсредоточа върху позитивното, което се случва в момента.“

Дори с корона на главата, лента през рамо и огромна подкрепа от всички около себе си, Донеган признава, че остава човек. Спечелването на „Мис Америка“ не я прави имунизирана срещу критики.

„Аз съм просто нормален човек. Не, не искам да чувам хората да казват нещо негативно, особено за външния ми вид“, казва Донеган пред PEOPLE. „Но също така уважавам факта, че интернет е публично пространство и хората имат право на мнение и да го споделят. Никой не може да бъде любимец на всички през цялото време.“

Тя добавя: „Просто ще направя всичко възможно да обичам всички и да се грижа за тях, защото в края на краищата, ако дори само един човек се е почувствал докоснат, видян или обичан чрез мен като "Мис Америка", значи съм си свършила работата. И това е най-важното.“

Ангажиментът на Донеган да остане вярна на себе си отразява и позицията ѝ по време на финалните кръгове на „Мис Америка“, когато всяка участничка трябваше да отговори на бърз въпрос на сцената. В своята част от въпросите и отговорите Донеган обсъди „автентичното себеизразяване“ във връзка с „професионалните стандарти“.

„Вярвам, че да бъдеш верен на себе си на 100 процента е най-важното, което можеш да направиш. Ако това включва себеизразяване чрез пиърсинг или татуировки, направи го на 100 процента“, каза тя на сцената. „Мисля, че никой няма право да ти казва какво можеш да правиш със собственото си тяло. Това е твоят съд и трябва да се чувстваш горд в него.“

Докато публиката я аплодираше, Донеган продължи да говори за собствения си стил: „Аз самата се обличам по начин, който братята и сестрите ми обичат да наричат 'бабин шик', и мисля, че това е страхотно“, обясни тя с лъчезарна усмивка.

Източник: PEOPLE    
Мис Америка Каси Донеган Конкурс за красота Критика за грим Онлайн хейт Автентичност Стипендия
Последвайте ни
Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден уринират котките

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 15 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 21 минути

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 1 час

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

България Преди 1 час

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

<p>Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия</p>

Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия до края на годината

Любопитно Преди 1 час

Преди да обмислите да чакате новото начало, което новогодишните обещания често обещават, отделете малко време, за да разкриете остатъчния късмет, който 2025 г. предлага

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 1 час

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Свят Преди 1 час

Супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

Технологии Преди 1 час

„Моята средна скорост“ намалява риска от инциденти и санкции за превишена скорост

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

България Преди 2 часа

Ден по-рано Районният съд в Казанлък отказа по-леката мярка

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

България Преди 2 часа

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност, посочват от външното ни министерство

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабва за нова филмова роля

<p>Ядрената енергия може да бъде &quot;зелена&quot;</p>

Върховният европейски съд реши: Ядрената енергия може да бъде "зелена"

Свят Преди 2 часа

Делото бе заведено от Виена през 2022 г., като Австрия твърдеше, че включването на ядрената енергия и изкопаемия газ нарушава законодателството на ЕС

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

България Преди 2 часа

Проверени са 78 души, от които 11 криминално проявени

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

България Преди 2 часа

След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването

<p>Експерт по почерк изследва &bdquo;подписа на Тръмп&ldquo; върху писмото за рождения ден на Епстийн</p>

Експерт: Подписът върху писмото за рождения ден на Епстийн е на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Графологът отбеляза, че съвременният подпис на Тръмп се е променил леко, но все още има ясни прилики

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

България Преди 2 часа

От ПП обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая

Всичко от днес

От мрежата

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Илиян Филипов обяви бъдещето на Николай Киров

Gong.bg

Елеонора отново омагьоса феновете в социалните мрежи

Gong.bg

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев

Nova.bg