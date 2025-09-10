Любопитно

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

10 септември 2025, 13:34
Г рандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София ще бъде с два концерта. Паркингът на зала „Арена София“ (бул. „Асен Йорданов“ 1) ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България на 13 септември.

Още в 13:00 часа на сцената ще излезе Наско Колев, за да даде епичен старт на музикалното събитие с откриващ концерт. Към него ще се присъедини и Remi Toin, за да зарадва публиката със специални активности и още по-специални награди.

Вечерта, след 18:00 часа, Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea, Елизабет и TITA ще излязат на сцената с най-големите си хитове, а специалните гости V:RGO, EMIL TRF и Боро Първи ще добавят още заряд към вечерта. DJ Mascota ще подгрее настроението с експлозивен сет от клубни парчета, а за динамичната сценична енергия ще се погрижат Remi Toin и неговите танцьори.

През целия ден, още от 11:00 часа, на паркинга на зала „Арена София“ ще отвори врати специалната фестивална зона, където посетителите ще могат да се включат в разнообразни активности и игри, да спечелят награди и да се снимат в уникални фотокътове. Сред акцентите са Chill and Play Corner с гигантско „Не се сърди човече“, колело с предизвикателства, Pop-Up Store с ексклузивен мърч и Treasure Hunt с награди. Началото на концерта е в 18:00 часа.

Турнето насърчава отговорното забавление – събирането на празни бутилки и кенове разделно носи шанс за специални награди, като същевременно допринася за по-чиста околна среда.

Тази година Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour отбелязва своята 15-а годишнина под мотото „Трябва да го изживееш!“ с огромна публика, хиляди усмивки и зареждаща енергия във всеки град. От старта в Пазарджик, през Благоевград, Пловдив, Варна, Бургас и Севлиево, сцената бе домакин на впечатляващи изпълнения и фестивални зони, които превърнаха концертите във вълнуващо преживяване за публиката.

Създадено през 2010 г., турнето се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България, обединявайки любими звезди и нови таланти и подкрепяйки българската музика и изгражда силна връзка между артистите и техните фенове. Отличава се с позитивна енергия, впечатляваща продукция и ангажираност към каузи, важни за младите хора.

Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.

Източник: Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025    
Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour Музикален фестивал София Концерти Български изпълнители Арена София
