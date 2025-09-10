България

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

10 септември 2025, 13:43
Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор
Източник: iStock photos/Getty images

К редити на „Булгартрансгаз" ЕАД в размер на 248.9 млн. лв. за изграждането на Вертикалния газов коридор ще бъдат гарантирани от държавата.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри проектите на гаранционни споразумения за финансиране на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта. Те ще бъдат усвоени до 15 декември 2025 г., а срокът за погасяването им е 5 години след 1 януари 2027, когато изтича гратисният период.

Проектът „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор" включва проекти за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България, както и за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния.

Те са включени в десетгодишния план за развитие на европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ ENTSOG, както и в десетгодишния план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз" ЕАД.

Съгласно решение на Народното събрание от 14 март 2024 г. е предвидено финансирането на проекта да се осъществи чрез увеличаване капитала на „Булгартрансгаз" ЕАД и заемно финансиране при издаване на държавни гаранции.

Проектът за Вертикален газов коридор има стратегическо значение за сигурността на газовите доставки в България и Югоизточна Европа. Реализацията му ще повиши надеждността на снабдяването с природен газ, диверсификацията на газовите доставки и развитието на конкурентен и интегриран регионален пазар на природен газ.

Източник: БГНЕС    
Булгартрансгаз Вертикален газов коридор
