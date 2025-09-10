Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

О кръжният съд в Стара Загора наложи общо наказание от пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване на 42-годишен мъж за нанесена средна телесна повреда, отправени заплахи и отвличане на млада жена. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

С постановена присъда обвиняемият е признат за виновен за това, че на 27 март 2022 г. в Стара Загора е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда. За това престъпление той е осъден на две години лишаване от свобода.

Второто деяние, за което е признат за виновен и осъден на три години лишаване от свобода, е за това, че в същия ден в село в община Стара Загора, и в град Стара Загора на два пъти се заканил с убийство спрямо същата жена. Най-голяма присъда от пет години затвор, е наложена на мъжа, че на посочената дата в Стара Загора е отвлякъл жената.

Окръжният съд е приложил законовата разпоредба и е определил подсъдимият да изтърпи едно общо най-тежко наказание за извършените от него три деяния.

Извършителят е осъден да заплати на пострадалата обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянията, както и всички направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.