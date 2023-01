Изправен ли е "Ню Йорк Таймс" пред големи промени

М иналата година по това време медийната звезда на "Ню Йорк Таймс" Бен Смит обяви, че се отказва от една от най-желаните длъжности в журналистиката. Внезапното напускане на бившия редактор на BuzzFeed бързо предизвика редица догадки сред медийните наблюдатели и членовете на нюзрума кой ще заеме мястото му. Година по-късно отговорът на този въпрос е също толкова неясен и това пробужда със себе си още повече спекулации относно цялата компания.

Докато Смит продължи да изгражда и стартира Semafor, своя нов медиен стартъп заедно със съоснователя си Джъстин Смит, Times все още не е запълнил старото му място, предава Vanity Fair.

Имената, които се появяват в пространството като претенденти, включват дори лицето на Washington Post (и бивш специален кореспондент на "Vanity Fair") Сара Елисън, бившият водещ на CNN Брайън Стелтър и медийният колумнист на "Пък" Дилън Байърс.

Според източниците и тримата са провели разговори с ръководителите на редакцията. Говори се, че Байърс е водил разговори с ръководството за работата, но в края на миналата година се е оттеглил от надпреварата. Междувременно Стелтър е имал допълнителни срещи с "Times" през последните седмици.

Изненадващо е, че толкова високопоставен пост, който Смит популяризира чрез ежеседмична рубрика, каквато не е имало от ерата на Дейвид Кар, не се заема толкова дълго време. Миналата година вътрешен човек от Times споделя, че напускането на Смит дава възможност за "преосмисляне на фокуса" на характерната му рубрика.

И все пак един от хората, които са разговаряли с Times за позицията останал с впечатлението, че компанията все още се опитва да реши какво да прави с рубриката - и търси колумнист, който да дойде при тях с ясна визия за нея. "Продължаваме да се стремим да запълним позицията", казва говорителят на Times, "но няма какво повече да споделим относно процесът, свързан с подбиране на персонала".

