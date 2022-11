По-малко алкохол в ефира на CNN по празниците

А мериканският информационен гигант Си Ен Ен поиска водещите му телевизионни звезди да намалят консумацията на алкохол по време на новогодишните предавания, съобщи Франс прес.

