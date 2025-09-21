Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Д нешната тълпа, стичаща се на погребението на Чарли Кърк, е изпълнена с млади хора, чувстващи се свързани с консервативния инфлуенсър. Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ, съобщи „Си Ен Ен“.

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст“, каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University, която напусна кампуса в 2 сутринта, за да стигне до стадиона, където ще се състои траурната церемония.

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

„Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем“, добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от вярата му. „И това е толкова важно.“

Нейната приятелка Емили Блуменшайн каза, че се е почувствала принудена да присъства на днешната служба, за да покаже солидарност с посланието на Кърк.

„Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и за истината, и да го подкрепим него и семейството му“, заяви Блуменшайн.

Люк Браво от Фресно, Калифорния, каза, че убийството на Кърк го е засегнало силно.