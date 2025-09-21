Свят

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ

21 септември 2025, 22:29
Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк
Източник: GettyImages

Д нешната тълпа, стичаща се на погребението на Чарли Кърк, е изпълнена с млади хора, чувстващи се свързани с консервативния инфлуенсър. Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ, съобщи „Си Ен Ен“.

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст“, каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University, която напусна кампуса в 2 сутринта, за да стигне до стадиона, където ще се състои траурната церемония.

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

„Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем“, добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от вярата му. „И това е толкова важно.“

Нейната приятелка Емили Блуменшайн каза, че се е почувствала принудена да присъства на днешната служба, за да покаже солидарност с посланието на Кърк.

„Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и за истината, и да го подкрепим него и семейството му“, заяви Блуменшайн.

Люк Браво от Фресно, Калифорния, каза, че убийството на Кърк го е засегнало силно.

Източник: БГНЕС    
Чарли Кърк Погребение Млади хора Консервативен инфлуенсър Turning Point USA Диалог Християнство Солидарност Студенти Убийство
Последвайте ни

По темата

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Свят Преди 56 минути

Ходът предизвика силно недоволство от страна на Израел, който е поставен под голям международен натиск

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Свят Преди 2 часа

Заедно със сънародника ни има още трима обвиняеми по случая

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

България Преди 3 часа

Това каза Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

Свят Преди 4 часа

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

България Преди 5 часа

Активистите настояха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 5 часа

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Любопитно Преди 5 часа

Сред останките са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори

<p>Израел с първа реакция след признаването на Палестина от Великобритания, Канада и Австралия</p>

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

Свят Преди 5 часа

Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика"

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 6 часа

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН</p>

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

България Преди 6 часа

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Свят Преди 7 часа

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

<p>&quot;Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас&quot;</p>

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Свят Преди 7 часа

Това обяви Киър Стармър

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Свят Преди 7 часа

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Свят Преди 7 часа

Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Свят Преди 8 часа

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

Любовните писма на 7 велики мъже към жените на живота им

Edna.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Синът на Валери Божинов бродира за втория тим на Локо Пд

Gong.bg

Италия отново триумфира с "Били Джийн Кинг Къп"

Gong.bg

След Лондон, Канбера и Отава: Португалия също призна Държавата Палестина

Nova.bg

Множество млади хора се стекоха на погребението на Чарли Кърк

Nova.bg