Свят

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение

"Преди по-малко от две седмици страната ни загуби един от най-великите умове на нашето време", заяви американският президент

22 септември 2025, 08:45
Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия
Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк
Израел: Признаването на Палестина

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"
Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция
Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна
Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп почете паметта на Чарли Кърк, определяйки като "гигант на своето поколение" политическия активист, убит на 10 септември, по време на церемония в чест на тази фигура на американската десница в препълнен стадион в Аризона, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

"Преди по-малко от две седмици страната ни загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот", заяви американският президент пред повече от 60 000 души близо до Финикс, в югозападната част на страната.

"Сега той е мъченик за свободата на Америка", подчерта Тръмп в речта си. "Знам, че говоря от името на всички тук днес, когато казвам, че никой от нас никога няма да забрави Чарли. И историята също няма да го забрави."

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

"За Чарли ще запомним, че е по-добре да стоим на краката си и да защитаваме САЩ и истината, отколкото да умрем на колене", каза вицепрезидентът Ванс. "Приятели, за Чарли трябва да запомним, че той е герой за Съединените американски щати. И той е мъченик за християнската вяра."

Ерика Кърк, вдовицата на убития ултраконсервативен инфлуенсър, заяви, че "прощава" на убиеца му в реч с силно религиозен характер, отбелязва АФП.

"Съпругът ми Чарли искаше да спаси младите мъже, като този, който отне живота му", каза тя пред повече от 60 000 души, сред които и президентът Доналд Тръмп, в стадиона "Стейт Фарм" в Глендейл, щата Аризона.

"Този човек, този млад мъж, аз му прощавам", каза тя с пресипнал от сълзи глас. "Прощавам му, защото това е направил Христос и това би направил Чарли. Отговорът на омразата не е омраза", подчерта Ерика Кърк.

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

31-годишният Чарли Кърк беше убит на 10 септември с изстрел във врата, докато водеше дебат в университетски кампус в Юта, в западната част на страната, трагедия, която засили дълбокото политическо разделение в САЩ.

Кърк използваше милионите си последователи в социалните мрежи и изявите си в университетите, за да защитава Доналд Тръмп и да разпространява националистическите, християнски и традиционалистки идеи сред младежта.

Предполагаемият му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, обяснил действието си пред близките си с "омразата", която според него разпространявал инфлуенсърът, разкриха местните власти.

Властите в Юта поискаха смъртно наказание за извършителя. Той е обвинен в седем престъпления, сред които и убийство, "за умишлено или съзнателно причиняване на смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са довели до голям риск от смърт за други хора", според местния прокурор.

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

Погребението на Кирк, на когото Тръмп приписва ключова роля в победата си на изборите през 2024 г., привлече десетки хиляди скърбящи, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, други висши държавни служители и млади консерватори, повлияни от 31-годишния бунтовник.

Говорилите на паметното събитие подчертаха дълбоката вяра на Кирк и силното му убеждение, че младите консерватори трябва да се женят, да създават семейства и да предават своите ценности, за да продължат да изграждат своето движение. Те също така многократно повтаряха на консервативните активисти, понякога в конфронтационен тон, че най-добрият начин да почетат Кирк е да удвоят усилията си в мисията му да премести американската политика по-надясно.

"Мислехте, че можете да убиете Чарли Кирк? Вие го направихте безсмъртен", каза заместник-началникът на канцеларията на Белия дом Стивън Милър, цитиран от АП. "Нямате представа какъв дракон сте събудили, нямате представа колко решени сме да спасим тази цивилизация, да спасим Запада, да спасим тази република."

Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта
12 снимки
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк
Чарли Кърк

 

Източник: БТА/Асен Георгиев    
тръмп чарли кърк
Последвайте ни
Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

pariteni.bg
5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

България Преди 1 час

Той ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Свят Преди 1 час

Сега те говорят открито за ужасяващия инцидент

<p>Какво ще бъде&nbsp;времето в първия ден от есента</p>

Какво ще бъде времето в първия ден от есента

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Технологии Преди 2 часа

Космическият кораб скоро ще трябва да лети над населени места

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Свят Преди 10 часа

Ходът предизвика силно недоволство от страна на Израел, който е поставен под голям международен натиск

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Свят Преди 10 часа

Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ

Португалия призна Палестина

Португалия призна Палестина

Свят Преди 10 часа

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Свят Преди 11 часа

"Ще направя всичко по силите си, за да запазя мира и свободата в Европа"

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Свят Преди 11 часа

Заедно със сънародника ни има още трима обвиняеми по случая

<p>Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство</p>

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

България Преди 12 часа

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски

<p>САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия</p>

Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

България Преди 12 часа

"Това не ни харесва", добави американският лидер

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

България Преди 12 часа

Това каза Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

България Преди 13 часа

Семейството на момчето обвинява организаторите на парашутния полет и настоява за справедливост

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

Свят Преди 13 часа

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

България Преди 14 часа

Активистите настояха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 14 часа

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

Кой има имен ден на Деня на независимостта на България

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 22 - 28 септември: Успехът зависи от умението да се фокусирате!

Edna.bg

Гришо и Ейса се глезят на яхта

Gong.bg

117 години независима България!

Gong.bg

117 години независима България!

Nova.bg

Първите дни на есента - в плен на лятото

Nova.bg