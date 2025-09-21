Свят

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Неговата кончина на 31-годишна възраст е мобилизирала последователите му около консервативните му възгледи и християнската му вяра

21 септември 2025, 19:21
"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
П огребението на Чарли Кърк тази неделя ще отбележи ключов момент за консервативното движение, което той основа като тийнейджър, пише CNN.

За привържениците на Кърк дните след убийството са белязани както от дълбока скръб, така и от силен гняв към силите, които според тях са допринесли за смъртта му. Неговата кончина на 31-годишна възраст е мобилизирала последователите му около консервативните му възгледи и християнската му вяра, като те са решени да продължат да укрепват движението на Кърк.

В същото време политически лидери и някои от най-публичните съюзници на Кърк са превърнали гнева си в натиск срещу опоненти, които обвиняват, че подбуждат политическо насилие или омаловажават човек, когото виждат като лидер на своето поколение. Тази реакция след убийството предизвика опасения за правителствено потискане на несъгласието и създаде напрегната атмосфера в страната.

Очаква се хиляди скърбящи да се съберат, за да чуят спомени от президента Доналд Тръмп и редица консервативни лидери, включително няколко високопоставени представители на администрацията и съпругата на Кърк, Ерика, в първите ѝ изказвания като нов главен изпълнителен директор на организацията Turning Point USA, основана от Кърк.

Тръмп е в центъра на вниманието от момента, в който Кърк е бил прострелян в университетски кампус в Юта. Той обяви първи за стрелбата и по-късно за смъртта му. Тръмп съобщи в интервю за Fox News, че заподозрян в убийството е задържан, и ще бъде последният оратор на събитието в неделя.

Служители заявиха, че Тръмп е бил силно ангажиран в написването на речта си, която ще включва лични размисли за приятеля му и влиянието му върху политическото движение. Очаква се изказването му да бъде по-лично от обичайна президентска реч, макар че е известно, че Тръмп често се отклонява от сценария.

През цялото време Тръмп споменава Кърк като близък приятел и ключов фактор за победите му на избори и оформянето на администрацията му. В същото време той не успява да намали напрежението, като атакува "радикалите от левицата", които според него създават атмосфера на насилие, довела до смъртта на Кърк.

Докато източник, близък до Кърк, казва, че не е имало координация за обявлението на Тръмп, приближените до активиста са благодарни на президента, че е поел инициативата в момент, когато скръбта ги е обхванала.

"Всички бяха толкова преуморени и разтревожени, че да съобщим какво се е случило изглеждаше невъзможно", каза един източник. "Той ни направи услуга. Чарли истински обичаше президента Тръмп. Това беше правилно."

Тръмп се обади на съпругата на Кърк, докато тя все още беше в болницата, за да изкаже съболезнования, в емоционален тон, според източник. Малко след това започнаха приготовленията за пътуването на Тръмп до Аризона за погребението.

"Помолиха ме да отида", каза Тръмп миналата седмица във Вашингтон. "Мисля, че имам задължение."

Събитието ще се проведе в State Farm Stadium в Глендейл, Аризона, който побира над 70 000 души, и вероятно ще предложи прозорец към настроенията в кръга на Кърк след стрелбата.

Освен Тръмп, сред водещите оратори са:

  • вицепрезидентът JD Vance,
  • началникът на кабинета Susie Wiles,
  • държавният секретар Марко Рубио,
  • ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет и
  • министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди.

За да се подчертаят близките връзки, които Кърк е изградил в орбитата на Тръмп, Белият дом изпраща два самолета с персонал от Joint Base Andrews в Аризона в неделя. Източници заявиха, че речите няма да бъдат подлагани на предварителен преглед.

Много от приближените на Кърк са публични личности и са изразили скръб открито в социалните медии, някои със сълзи, други с гняв, а трети търсейки последствия извън ареста на заподозрения.

"Взеха ми приятеля", каза един от приятелите на Кърк пред CNN. "Искаме справедливост."

Източници, близки до Кърк, описват часовете след смъртта му като хаотични. Съпругата му и няколко от най-близките му приятели и колеги веднага заминаха за Юта след стрелбата.

Основната им грижа била да се уверят, че Ерика Кърк е в безопасност и информирана. Разпространявала се е противоречива информация, докато съюзниците на Кърк се опитвали да разберат състоянието му.

"Загуби толкова много кръв, но мислехме, че има шанс", каза източник.

В крайна сметка лекарите съобщили, че няма начин да бъде върнат към живота от момента на прострела. Официални лица от Белия дом и Министерството на правосъдието, много от които били близки приятели на Кърк, били информирани за смъртта му.

В първото си публично изявление след смъртта му, Ерика Кърк отправи призив за действие.

"Нямате представа какъв огън сте запалили в тази съпруга. Виковете на тази вдовица ще ехтят по света като бойно възклицание", каза тя, обещавайки да направи мисията му по-силна и по-голяма. "Ще направя Turning Point USA най-голямото нещо, което тази нация някога е виждала", добави тя. "Обещавам."

Някои консерватори виждат издигането на Ерика Кърк като CEO на Turning Point като възможност да привлекат млади жени в движението по същия начин, по който починалият ѝ съпруг е привлякъл млади мъже да подкрепят Тръмп и консервативните каузи.

Организацията съобщава, че след смъртта на Чарли Кърк интересът е нараснал значително, с над 62 000 запитвания от ученици и студенти за стартиране на нови клонове или участие в съществуващи групи.

В рамките на обновения интерес, консервативните лидери започнаха кампания срещу тези, които според тях са празнували смъртта на Кърк, като обръщат внимание на техните публикации в социалните медии, контактуват с работодателите им и публикуват личната им информация.

Много видни демократи осъдиха политическото насилие и изразиха съболезнования за смъртта на Кърк, като отбелязаха някои от неговите по-провокативни възгледи за оръжия, раса и пол.

Белият дом е обещал да използва федералното правителство за действие срещу либерални групи в името на Кърк, като предполага, че убиецът му е част от по-голямо движение, насърчаващо насилие срещу консерваторите.

Един от официалните лица, водещи тази инициатива, е заместник началникът на кабинета Стивън Милър. Източник заяви, че Милър, близък приятел на Кърк, който се очаква да говори на погребението, се чувства лично ангажиран с каузата. Един от последните текстови съобщения на Кърк до Милър съдържал призив правителството да разгледа групи, които "подбуждат" насилие и да се проследят финансовите им мрежи.

В дните след смъртта на Кърк, Милър спомена "мрежа от организации", които той обвини в провокиране на бунтове, като конкретно посочи демонстрациите на Black Lives Matter. Организацията осъди политическото насилие след стрелбата, като член на борда заяви: "Самоделното правосъдие няма място в справедливо общество. Нито вляво, нито вдясно. Нито в отговор на расизъм, нито от името на праведност. То трябва да бъде винаги отхвърляно."

Организаторите очакват хиляди скърбящи да присъстват на погребението, като са предвидени допълнителни зони за наблюдение за тези, които не могат да влязат в стадиона. Някои съюзници на Кърк изразиха опасения за потенциални заплахи за сигурността, но отбелязаха, че това няма да ги спре да присъстват. След убийството на Кърк някои високопоставени служители на Белия дом получиха защита от Секретната служба, включително прессекретарят Каролайн Лийвит, поради заплахи за сигурността.

Събитието е получило специален ранг за оценка на събития от ниво 1, според високопоставен служител на Министерството на вътрешната сигурност, което активира значителни федерални ресурси за сигурност.

"Това ниво е предназначено за събития с най-висока национална значимост и позволява на федералното правителство да предостави пълния набор от ресурси за правоприлагане и сигурност, необходими за подпомагане на местните власти за безопасно и успешно провеждане на събитието", обясни служителят.

Това ниво е било давано и за други големи събития като Супербоул и Кентъки Дерби.

Източник: CNN    
Чарли Кърк Погребение Доналд Тръмп Консервативно движение Убийство Turning Point USA Политическо насилие Ерика Кърк Напрежение в страната Белия дом
Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Последни новини

<p>САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия</p>

Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

България Преди 20 минути

"Това не ни харесва", добави американският лидер

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

Свят Преди 1 час

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 3 часа

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН</p>

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

България Преди 3 часа

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Свят Преди 4 часа

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

България Преди 5 часа

Разпитани са 14 свидетели

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

България Преди 5 часа

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена

<p>&bdquo;Смъртоносно опасен&ldquo; &ndash; фентанилът настъпва в България</p>

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

България Преди 6 часа

„Родителите трябва да следят средата на децата си, да разговарят с тях и да не оставят училището или обществото сами да поемат тази роля“, каза токсикологът от ВМА доцент Людмила Нейкова

Летището в Берлин при вчерашната кибератака

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 6 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

Бруталната катастрофа в София на бул. "Драган Цанков"

Жестока катастрофа в София, има жертви

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

<p>Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян</p>

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

България Преди 7 часа

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

Крал Чарлз III

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Любопитно Преди 7 часа

Етел Катърхам стана най-възрастният човек в света на 116 години през април, след смъртта на бразилската монахиня сестра Ина Канабаро Лука

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 8 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

<p>Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа</p>

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Свят Преди 8 часа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

Всичко от днес

