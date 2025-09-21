Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

П огребението на Чарли Кърк тази неделя ще отбележи ключов момент за консервативното движение, което той основа като тийнейджър, пише CNN .

За привържениците на Кърк дните след убийството са белязани както от дълбока скръб, така и от силен гняв към силите, които според тях са допринесли за смъртта му. Неговата кончина на 31-годишна възраст е мобилизирала последователите му около консервативните му възгледи и християнската му вяра, като те са решени да продължат да укрепват движението на Кърк.

В същото време политически лидери и някои от най-публичните съюзници на Кърк са превърнали гнева си в натиск срещу опоненти, които обвиняват, че подбуждат политическо насилие или омаловажават човек, когото виждат като лидер на своето поколение. Тази реакция след убийството предизвика опасения за правителствено потискане на несъгласието и създаде напрегната атмосфера в страната.

Очаква се хиляди скърбящи да се съберат, за да чуят спомени от президента Доналд Тръмп и редица консервативни лидери, включително няколко високопоставени представители на администрацията и съпругата на Кърк, Ерика, в първите ѝ изказвания като нов главен изпълнителен директор на организацията Turning Point USA, основана от Кърк.

Тръмп е в центъра на вниманието от момента, в който Кърк е бил прострелян в университетски кампус в Юта. Той обяви първи за стрелбата и по-късно за смъртта му. Тръмп съобщи в интервю за Fox News, че заподозрян в убийството е задържан, и ще бъде последният оратор на събитието в неделя.

Служители заявиха, че Тръмп е бил силно ангажиран в написването на речта си, която ще включва лични размисли за приятеля му и влиянието му върху политическото движение. Очаква се изказването му да бъде по-лично от обичайна президентска реч, макар че е известно, че Тръмп често се отклонява от сценария.

През цялото време Тръмп споменава Кърк като близък приятел и ключов фактор за победите му на избори и оформянето на администрацията му. В същото време той не успява да намали напрежението, като атакува "радикалите от левицата", които според него създават атмосфера на насилие, довела до смъртта на Кърк.

🚨BREAKING: Thousands of people CHEER as Secret Service Snipers HYPE up the crowd from a ROOF-TOP outside Charlie Kirk's Memorial Service.



This is Incredible! 🇺🇸pic.twitter.com/Vh8NGq1sLz — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) September 21, 2025

Докато източник, близък до Кърк, казва, че не е имало координация за обявлението на Тръмп, приближените до активиста са благодарни на президента, че е поел инициативата в момент, когато скръбта ги е обхванала.

"Всички бяха толкова преуморени и разтревожени, че да съобщим какво се е случило изглеждаше невъзможно", каза един източник. "Той ни направи услуга. Чарли истински обичаше президента Тръмп. Това беше правилно."

Тръмп се обади на съпругата на Кърк, докато тя все още беше в болницата, за да изкаже съболезнования, в емоционален тон, според източник. Малко след това започнаха приготовленията за пътуването на Тръмп до Аризона за погребението.

"Помолиха ме да отида", каза Тръмп миналата седмица във Вашингтон. "Мисля, че имам задължение."

Today, hundreds of thousands of Americans unite to honor Charlie Kirk—his vision, his mission, his impact, and his deep love for this nation.



Charlie Kirk was one of one. A life devoted to faith, freedom, and America. ❤️ In tribute to Charlie: pic.twitter.com/anlWX91bH8 — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Събитието ще се проведе в State Farm Stadium в Глендейл, Аризона, който побира над 70 000 души, и вероятно ще предложи прозорец към настроенията в кръга на Кърк след стрелбата.

Освен Тръмп, сред водещите оратори са:

вицепрезидентът JD Vance,

началникът на кабинета Susie Wiles,

държавният секретар Марко Рубио,

ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет и

министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди.

За да се подчертаят близките връзки, които Кърк е изградил в орбитата на Тръмп, Белият дом изпраща два самолета с персонал от Joint Base Andrews в Аризона в неделя. Източници заявиха, че речите няма да бъдат подлагани на предварителен преглед.

Много от приближените на Кърк са публични личности и са изразили скръб открито в социалните медии, някои със сълзи, други с гняв, а трети търсейки последствия извън ареста на заподозрения.

"Взеха ми приятеля", каза един от приятелите на Кърк пред CNN. "Искаме справедливост."

Източници, близки до Кърк, описват часовете след смъртта му като хаотични. Съпругата му и няколко от най-близките му приятели и колеги веднага заминаха за Юта след стрелбата.

Основната им грижа била да се уверят, че Ерика Кърк е в безопасност и информирана. Разпространявала се е противоречива информация, докато съюзниците на Кърк се опитвали да разберат състоянието му.

"Загуби толкова много кръв, но мислехме, че има шанс", каза източник.

В крайна сметка лекарите съобщили, че няма начин да бъде върнат към живота от момента на прострела. Официални лица от Белия дом и Министерството на правосъдието, много от които били близки приятели на Кърк, били информирани за смъртта му.

Entire airplanes full of passengers are singing "Amazing Grace" as they touch down in Phoenix for Charlie Kirk's funeral!



How great is our God?!? pic.twitter.com/GY4CHm2kPc — Mark Lynch (@MarkLynchSC) September 21, 2025

В първото си публично изявление след смъртта му, Ерика Кърк отправи призив за действие.

"Нямате представа какъв огън сте запалили в тази съпруга. Виковете на тази вдовица ще ехтят по света като бойно възклицание", каза тя, обещавайки да направи мисията му по-силна и по-голяма. "Ще направя Turning Point USA най-голямото нещо, което тази нация някога е виждала", добави тя. "Обещавам."

Някои консерватори виждат издигането на Ерика Кърк като CEO на Turning Point като възможност да привлекат млади жени в движението по същия начин, по който починалият ѝ съпруг е привлякъл млади мъже да подкрепят Тръмп и консервативните каузи.

Организацията съобщава, че след смъртта на Чарли Кърк интересът е нараснал значително, с над 62 000 запитвания от ученици и студенти за стартиране на нови клонове или участие в съществуващи групи.

В рамките на обновения интерес, консервативните лидери започнаха кампания срещу тези, които според тях са празнували смъртта на Кърк, като обръщат внимание на техните публикации в социалните медии, контактуват с работодателите им и публикуват личната им информация.

Много видни демократи осъдиха политическото насилие и изразиха съболезнования за смъртта на Кърк, като отбелязаха някои от неговите по-провокативни възгледи за оръжия, раса и пол.

Белият дом е обещал да използва федералното правителство за действие срещу либерални групи в името на Кърк, като предполага, че убиецът му е част от по-голямо движение, насърчаващо насилие срещу консерваторите.

Last week, we brought my dear friend Charlie Kirk home one last time.



Today, we return to Arizona to remember Charlie and honor his sacrifice. May he eternally rest in peace, and may God watch over Erika and their beautiful children. pic.twitter.com/uY4BGx3Bin — JD Vance (@JDVance) September 21, 2025

Един от официалните лица, водещи тази инициатива, е заместник началникът на кабинета Стивън Милър. Източник заяви, че Милър, близък приятел на Кърк, който се очаква да говори на погребението, се чувства лично ангажиран с каузата. Един от последните текстови съобщения на Кърк до Милър съдържал призив правителството да разгледа групи, които "подбуждат" насилие и да се проследят финансовите им мрежи.

В дните след смъртта на Кърк, Милър спомена "мрежа от организации", които той обвини в провокиране на бунтове, като конкретно посочи демонстрациите на Black Lives Matter. Организацията осъди политическото насилие след стрелбата, като член на борда заяви: "Самоделното правосъдие няма място в справедливо общество. Нито вляво, нито вдясно. Нито в отговор на расизъм, нито от името на праведност. То трябва да бъде винаги отхвърляно."

Организаторите очакват хиляди скърбящи да присъстват на погребението, като са предвидени допълнителни зони за наблюдение за тези, които не могат да влязат в стадиона. Някои съюзници на Кърк изразиха опасения за потенциални заплахи за сигурността, но отбелязаха, че това няма да ги спре да присъстват. След убийството на Кърк някои високопоставени служители на Белия дом получиха защита от Секретната служба, включително прессекретарят Каролайн Лийвит, поради заплахи за сигурността.

Събитието е получило специален ранг за оценка на събития от ниво 1, според високопоставен служител на Министерството на вътрешната сигурност, което активира значителни федерални ресурси за сигурност.

"Това ниво е предназначено за събития с най-висока национална значимост и позволява на федералното правителство да предостави пълния набор от ресурси за правоприлагане и сигурност, необходими за подпомагане на местните власти за безопасно и успешно провеждане на събитието", обясни служителят.

Това ниво е било давано и за други големи събития като Супербоул и Кентъки Дерби.