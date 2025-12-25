Свят

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

25 декември 2025, 07:56
Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург
Източник: iStock photos/Getty images

П ожар избухна на борда на историческия платноход "Маре Фризиум" (Mare Frisium) в германския пристанищен град Хамбург, предаде ДПА, като се позова на съобщение на местните власти.

Гъст черен дим се издигна от 50-метровия тримачтов кораб, акостирал близо до концертната зала на филхармонията в Хамбург, информира противопожарната служба.

Пожар избухна на товарен кораб в Турция (ВИДЕО)

Аварийни екипи, вдигнати по тревога малко след полунощ, потушиха пламъците. Не е било необходимо да се включат екипи от пожарни лодки, уточнява ДПА.

Няма данни за пострадали, а мащабът на щетите тепърва ще се оценява.

Ферибот пламна край бреговете на Нидерландия, има жертва

Властите отбелязват, че не е имало хора по време на пожара на борда на над 100-годишния кораб музей, който сега се използва предимно като място за събития.

Причината за инцидента също се проучва. Властите подозират техническа повреда, като една от версиите е късо съединение.

Източник: БТА, Иво Тасев    
пожар германия хамбург
