Измама с "Грейсленд": Заподозряна призна вината си в скандална схема

Ж ена от Мисури се призна за виновна за участието си в схема, която според прокурорите е бил „нагъл“ опит за измама, свързана с имението на Елвис Пресли – "Грейсленд".

Лиза Финдли се призна за виновна по едно обвинение за измама по пощата във федералния съд в Мемфис, Тенеси, във вторник. В резултат на споразумение с прокуратурата беше оттеглено допълнително обвинение за кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства. При запитване от съда дали разбира обвинението, на което се признава за виновна, Финдли отговори с „да“, без да прави допълнителни изявления относно действията си.

Прокурорите препоръчват 57 месеца федерален затвор за Финдли, а присъдата ѝ ще бъде обявена на 19 юни. Първоначално, след ареста си миналата година, 53-годишната жена пледира невинна. Процесът беше насрочен за средата на април, но пледоарията ѝ бе променена във вторник.

В документа за признаване на вината, подаден същия ден, Финдли заявява, че изложените от правителството факти по случая са „вярни и точни“ и че, ако делото бе стигнало до съд, доказателствата биха установили вината ѝ извън разумно съмнение.

Обвинението за измама по пощата предвижда максимална присъда от 20 години затвор.

Според федералните прокурори Финдли е организирала „нагла схема“, опитвайки се да „изнуди споразумение от семейство Пресли“. Тя е фалшифицирала подписите на покойната дъщеря на Елвис – Лиза Мари Пресли, както и на нотариуса от Флорида Кимбърли Филбрик. Така се е опитала да докаже, че Лиза Мари не е погасила заем от 3,8 милиона долара към фиктивната компания Naussany Investments, която е обявила Грейсленд за обезпечение.

JUST IN: A Missouri woman has pleaded guilty in connection with what prosecutors called a "brazen" attempt to fraudulently put Elvis Presley’s Graceland estate up for auction. https://t.co/r5k6yukrFl