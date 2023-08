Изложени на риск: Изтекла информация заплашва тайните служби в Ирландия

П овече от 600 полицейски служители, работещи в областта на разузнаването, наблюдението и извършващи тайна работа за Ми5 в Северна Ирландия, са били идентифицирани в изтекъл списък, което излага живота им на риск.

Днес може да бъде разкрит шокиращият мащаб на пробива в данните, в който е посочен всеки служител в Северна Ирландия.

В документа, погрешно публикуван от Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI), са посочени служителите, работещи на най-чувствителни длъжности, включително тези в "тайните зони" на полицията, служителите за лична охрана, които охраняват политици и други ВИП лица, както и други, които работят под прикритие, за да попречат на терористите.

Списъкът с 10 000 служители на PSNI включва повече от 560 служители, работещи в областта на разузнаването и борбата с тероризма, и над 100 служители в звената за наблюдение.

В него са посочени и почти 40 служители, работещи в централата на Ми5 в Северна Ирландия.

Полицията заяви днес как се страхува, че може да бъде атакувана, след като по грешка чиновници са предоставили подробностите в отговор на искане за свобода на информацията - в което се търсеше информация за броя на офицерите и служителите от всички рангове и степени в PSNI.

Екселската таблица - която дава информация за името, ранга, командата, длъжността и местонахождението на отдела на всеки един служител в полицията - беше определена като "динамит" за дисидентските републикански групи и престъпниците.

The Police Service of Northern Ireland is in crisis as it grapples with two unprecedented data breaches that placed hundreds of officers at risk, including those working with MI5 https://t.co/8WfM1sqypL