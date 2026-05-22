"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

22 май 2026, 21:06
В . "Вашингтон пост" пише, че според Пентагона САЩ са изразходвали голяма част от арсенала си от високотехнологични ракети прехващачи за защитата на Израел в рамките на конфликта с Иран.

Американското издание отбелязва, че в оценка на Пентагона се казва, че САЩ са използвали много повече високотехнологични снаряди, отколкото самите израелски сили.

Според американски представители дисбалансът подчертава до каква степен Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост" и повдига въпроса за военната готовност на САЩ по света.

САЩ са използвали повече от 200 ракети ТААД (THAAD) за защитата на Израел - около половината от целия брой, с който разполага Пентагонът, както и повече от 100 ракети Ес Ем - 3 (SM-3) и Ес Ем - 6 (SM-6).

За сравнение, Израел е изстрелял по-малко от сто от своите противоракетни снаряди "Ароу" и около 90 снаряда "Прашката на Давид", част от които са били използвани срещу по-нискотехнологични снаряди, изстреляни от подкрепяни от Иран групировки в Йемен и Ливан.

Военни анализатори казват, че данните, до които "Вашингтон пост" си е гарантирал достъп, са рядко свидетелство за това как функционира сътрудничеството между САЩ и Израел.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
