Най-дългият избор на папа: Историята на първия конклав във Витербо

Р им не винаги е бил център на папската власт. В два забележителни периода от историята на Църквата папите са живели извън столицата на Италия и са служили като наследници на Свети Петър далеч от Вечния град, пише NOVA.

Авиньонското папство е период от 68 години през 14-и век, когато папите пребивават в Авиньон, Франция, след конфликт между папството и френския монарх.

По-малко известен, но потенциално по-значим е краткият период, когато малък град само на 90 минути северно от Рим става не само резиденция на девет папи, но и „родно“ място на конклава – такъв, какъвто го познаваме днес.

🎥The longest papal conclave in history occurred in 1268–1271 in Viterbo, Italy, and lasted nearly 3 years, 1,006 days#VisionUpdates pic.twitter.com/Wcv4RdXUUI