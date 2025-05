Избраха новия папа - бял дим над Ватикана: Habemus Papam!

К онклавът, свикан за избор на нов глава на Римокатолическата църква, официално приключи. От комина над Сикстинската капела се разнесе бял дим, показващ на зрителите по цял свят, че над милиард католици имат нов духовен водач (Habemus Papam).

След няколко кръга гласуване, 267-ият понтифик в историята, бе избран от 133-ма кардинали с право на вот, събрани в Сикстинската капела.

Конклавът и кардиналите

Новият папа наследява покойния папа Франциск, който почина на 21 април 2025 г. на 88-годишна възраст.

Конклавът започна на 7 май, когато кардиналите се заключиха в Сикстинската капела за строго секретния процес за избиране на нов папа. Тайният ритуал започна след деветдневния период на траур, известен като “Novendiales”/ Novemdiales.

Конклавът е строго регулиран демократичен процес, с множество кръгове на гласуване, докато се появи ясен консенсус за това кой ще е следващият папа.

Откъде идват 133-мата кардинали?

133-мата кардинали, които избраха новия папа измежду себе си, са в Рим от понеделник, 5 април.

Те се събраха от цял ​​свят - ето откъде са:

52 от Европа

23 от Азия

20 от Северна Америка

17 от Африка

17 от Южна Америка

Четирима от Океания

Италия има най-много кардинали, които могат да гласуват – 17, докато САЩ имат 10, а Бразилия – седем. Обединеното кралство има трима.

Около 108 от 133-мата кардинали бяха назначени от папа Франциск.

Кой беше папа Франциск?

Понтификатът на папа Франциск продължи 12 години, като започна на 13 март 2013 година и приключи на 21 април 2025 г. През тези общо 4422 дни, той остана известен с либералните си реформи, социална чувствителност и толерантност към малцинства. Със своята скромност, безкомпромисна борба срещу сексуалното насилие в църквата и призиви за социална справедливост, той вдъхнови милиони по света.

Хорхе Марио Берголио, както е рожденото име на папа Франциск, беше 266-ият папа. На 88 години той беше вторият най-възрастен действащ папа след Лъв Тринадесети, починал на 93 години, 4 месеца и 18 дни.

Кой беше папа Франциск, който разтърси Ватикана?

Папа Франциск ръкоположи 149 кардинали, от които 110 бяха избиратели в конклава след смъртта му.

Ключови моменти от службата му

