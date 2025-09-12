Свят

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

12 септември 2025, 11:22
Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата
Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО
Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено
Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”
Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус
ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк
Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия
ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

П олша задейства Член 4 от Северноатлантическия договор, след като съобщи за 19 „нарушения“ на въздушното си пространство от руски дронове в сряда.

(Във видеото: ООН свиква извънредно заседание за руски дронове над Полша)

Изтребители на НАТО свалиха няколко руски дрона, които нарушиха полското въздушно пространство по време на атака срещу съседна Украйна. Това е първият път от началото на войната в Украйна, когато Алиансът открива огън. Общо 16 дрона бяха намерени паднали на различни места в страната, съобщи полското вътрешно министерство.

Сега съюзниците от НАТО официално обсъждат ситуацията, която полските власти определят като „руска провокация“.

Какво е Член 4 от НАТО?

Алиансът се основава на принципа, че атака срещу един член е атака срещу всички. Член 4 предвижда, че всяка страна членка може формално да повдигне въпрос пред Северноатлантическия съвет - основния орган за вземане на решения в НАТО - за да се обсъдят следващи стъпки със съюзниците.

В текста се казва: „Страните ще се консултират винаги, когато според някоя от тях териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях е застрашена.“

Член 4 не бива да се бърка с Член 5 - основният стълб на алианса, който постановява, че въоръжено нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички и води до оказване на помощ.

Според НАТО консултацията по Член 4 може „потенциално да доведе до съвместно решение или действие от името на Алианса“. Всички решения се вземат с консенсус.

Полша поиска консултацията, която се състоя в сряда сутрин в Брюксел, по време на редовно заседание на Северноатлантическия съвет.

Стъпките при свикване на консултации по член 4 на НАТО са следните:

Държава членка, която счита, че територията ѝ, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са заплашени, предприема първата инициатива и уведомява останалите членки за това.

Активира се член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда, че страните ще се консултират съвместно при възникване на такава заплаха.

Провежда се спешна среща или заседание на Северноатлантическия съвет - най-висшия политически орган на НАТО, за обсъждане на ситуацията.

По време на тези консултации страните членки обменят информация, анализират заплахата и обмислят съвместна позиция или действия. Това може да доведе до политически решения или други последващи мерки, но не задължава автоматично военни действия.

Ако ситуацията е по-сериозна и изисква колективна отбрана, може да се премине към член 5 от договора, който предвижда военна реакция.

Активирането на член 4 служи главно за политически консултации и координация между съюзниците при възникване на заплаха за някоя държава членка, давайки възможност за изработване на обща стратегия и подкрепа.

Решенията, които могат да произтекат от консултациите по член 4 на НАТО, са основно политически и стратегически и включват:

Обмен на информация и анализ на заплахата, която е предизвикала активирането на член 4.

Изработване на обща позиция и координация между страните членки за съвместна реакция.

Възможност за вземане на дипломатически, военни или възпиращи мерки, но без автоматично задължение за военна намеса.

Установяване на по-ясна картинка на ситуацията и подготовка за евентуални по-нататъшни действия, включително потенциално активиране на член 5 при въоръжено нападение.

Усилване на политическата подкрепа и солидарност към държавата членка, която се чувства застрашена.

Накратко, член 4 служи като механизъм за задействане на политически консултации, които могат да доведат до съвместни решения и действия, но те не предполагат автоматично военна реакция. Активирането му показва сериозна загриженост и възможност за обща координация и подкрепа в рамките на НАТО. Ако се стигне до нападение, тогава фокусът се измества към член 5, който предвижда колективна отбрана.

Какво каза Полша за задействането на Член 4?

Премиерът Доналд Туск обяви, че голяма част от дроновете са навлезли от Беларус. Той определи случая като „безпрецедентно нарушение“ и потвърди, че Полша е активирала Член 4.

Полски прокурори съобщиха, че част от дроновете са руски версии на иранския модел Shahed, известен още като Gerbera.

В парламента Туск заяви, че макар страната да не е в състояние на война, тя е „по-близо до конфликт, отколкото когато и да било след Втората световна война“. Той подчерта, че Полша се изправя срещу „враг, който не крие своите враждебни намерения“.

Президентът Карол Навроцки каза: „Руската провокация беше опит да се тества нашата способност и реакция. Опит да се провери механизмът на НАТО и нашата готовност да реагираме. Благодаря, защото издържахме всички тези изпитания.“

В четвъртък полските въоръжени сили обявиха ограничения за въздушния трафик в източната част на страната до 9 декември.

Полша също съобщи, че Съветът за сигурност на ООН ще свика извънредно заседание за обсъждане на случая.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че е извършило удар срещу Украйна в нощта срещу сряда, но „не е имало цели на територията на Полша“. Русия, без да представи доказателства, определи случая като „митове, които Полша многократно разпространява, за да ескалира украинската криза“.

Кога Член 4 е задействан в миналото?

Член 4 е бил активиран седем пъти от създаването на НАТО през 1949 г.

Най-скоро - през февруари 2022 г., веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, когато Полша, България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словакия поискаха консултации.

През март 2014 г. Полша също задейства Член 4 заради „нарастващо напрежение в съседна Украйна, в резултат на агресивните действия на Русия“ – след анексията на Крим.

Всички останали случаи са по инициатива на Турция във връзка със заплахи от Ирак и Сирия. Последният път Анкара задейства Член 4 през юли 2015 г. след терористични атаки в страната.

Какво казва НАТО сега?

След заседанието в сряда генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: „Съюзниците изразиха солидарност с Полша и осъдиха безразсъдното поведение на Русия. Пълната оценка на инцидента продължава. Ясно е, че нарушението не е изолиран случай.“

В четвъртък върховният главнокомандващ на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, каза, че все още не е ясно дали нахлуването на дронове е било умишлено или не.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че това може да е било случайност:

„Може да е грешка,“ каза той пред репортери преди да напусне Белия дом. „Може да е грешка, но независимо от това, не съм доволен от ситуацията. Надявам се всичко това скоро да приключи.“

По-рано Тръмп реагира в Truth Social: „Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!“

Според Държавния департамент на САЩ около 10 000 американски войници са разположени в Полша.

Източник: CNN/Emory International Law Review/Deutsche Welle    
Полша Член 4 на НАТО Руски дронове Нарушаване на въздушното пространство Война в Украйна НАТО Руска провокация Колективна отбрана Международни консултации Съвет за сигурност на ООН
Последвайте ни

По темата

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 5 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 5 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 5 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 13 минути

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 32 минути

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 1 час

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 1 час

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

Какво ще бъде времето на първия учебен ден

България Преди 1 час

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 1 час

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Проф. Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

България Преди 1 час

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Безпощадно изпитание определи съдбата на двойките в любовната надпревара

"Страхувам се и съм отчаяна": Дебора Михайлова преди поредното заседание срещу Георги Георгиев

"Страхувам се и съм отчаяна": Дебора Михайлова преди поредното заседание срещу Георги Георгиев

България Преди 2 часа

Две години нищо не се случва, коментира тя пред журналисти в Пловдив

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Свят Преди 2 часа

Той и екипът на неговата фондация „Игри на непобедимите“ ще обсъдят нови инициативи за рехабилитация на пострадалите

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

България Преди 2 часа

Районът на местопроизшествието е отцепен

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

България Преди 2 часа

Животни са разкъсани, кошери са унищожени, а трудноподвижно семейство беше евакуирано по спешност

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 2 часа

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

<p>Полша, Литва и Латвия са повишена готовност -&nbsp;Русия и Беларус започнаха ученията</p>

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

България Преди 3 часа

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

<p>От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война</p>

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

Свят Преди 3 часа

Миналото като ужасно предупреждение – на ръба на война ли са Европа и светът?

Икономиката на Русия

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Свят Преди 3 часа

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

Анна Уинтур: Новата ера на Vogue и животът след „Дяволът носи Прада“

Edna.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Стоичков: Двама се провалиха, хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Gong.bg

Слот: Не очаквайте Исак да играе във всеки мач

Gong.bg

Дебора Михайлова: Страх ме е и се отчайвам

Nova.bg

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

Nova.bg