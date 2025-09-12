Какво означава задействането на член 4 на НАТО

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

П олша задейства Член 4 от Северноатлантическия договор, след като съобщи за 19 „нарушения“ на въздушното си пространство от руски дронове в сряда.

(Във видеото: ООН свиква извънредно заседание за руски дронове над Полша)

Изтребители на НАТО свалиха няколко руски дрона, които нарушиха полското въздушно пространство по време на атака срещу съседна Украйна. Това е първият път от началото на войната в Украйна, когато Алиансът открива огън. Общо 16 дрона бяха намерени паднали на различни места в страната, съобщи полското вътрешно министерство.

Сега съюзниците от НАТО официално обсъждат ситуацията, която полските власти определят като „руска провокация“.

Какво е Член 4 от НАТО?

Алиансът се основава на принципа, че атака срещу един член е атака срещу всички. Член 4 предвижда, че всяка страна членка може формално да повдигне въпрос пред Северноатлантическия съвет - основния орган за вземане на решения в НАТО - за да се обсъдят следващи стъпки със съюзниците.

В текста се казва: „Страните ще се консултират винаги, когато според някоя от тях териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях е застрашена.“

Член 4 не бива да се бърка с Член 5 - основният стълб на алианса, който постановява, че въоръжено нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички и води до оказване на помощ.

Според НАТО консултацията по Член 4 може „потенциално да доведе до съвместно решение или действие от името на Алианса“. Всички решения се вземат с консенсус.

Полша поиска консултацията, която се състоя в сряда сутрин в Брюксел, по време на редовно заседание на Северноатлантическия съвет.

Стъпките при свикване на консултации по член 4 на НАТО са следните:

Държава членка, която счита, че територията ѝ, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са заплашени, предприема първата инициатива и уведомява останалите членки за това.

Активира се член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда, че страните ще се консултират съвместно при възникване на такава заплаха.

Провежда се спешна среща или заседание на Северноатлантическия съвет - най-висшия политически орган на НАТО, за обсъждане на ситуацията.

По време на тези консултации страните членки обменят информация, анализират заплахата и обмислят съвместна позиция или действия. Това може да доведе до политически решения или други последващи мерки, но не задължава автоматично военни действия.

Ако ситуацията е по-сериозна и изисква колективна отбрана, може да се премине към член 5 от договора, който предвижда военна реакция.

Активирането на член 4 служи главно за политически консултации и координация между съюзниците при възникване на заплаха за някоя държава членка, давайки възможност за изработване на обща стратегия и подкрепа.

Решенията, които могат да произтекат от консултациите по член 4 на НАТО, са основно политически и стратегически и включват:

Обмен на информация и анализ на заплахата, която е предизвикала активирането на член 4.

Изработване на обща позиция и координация между страните членки за съвместна реакция.

Възможност за вземане на дипломатически, военни или възпиращи мерки, но без автоматично задължение за военна намеса.

Установяване на по-ясна картинка на ситуацията и подготовка за евентуални по-нататъшни действия, включително потенциално активиране на член 5 при въоръжено нападение.

Усилване на политическата подкрепа и солидарност към държавата членка, която се чувства застрашена.

Накратко, член 4 служи като механизъм за задействане на политически консултации, които могат да доведат до съвместни решения и действия, но те не предполагат автоматично военна реакция. Активирането му показва сериозна загриженост и възможност за обща координация и подкрепа в рамките на НАТО. Ако се стигне до нападение, тогава фокусът се измества към член 5, който предвижда колективна отбрана.

Какво каза Полша за задействането на Член 4?

Премиерът Доналд Туск обяви, че голяма част от дроновете са навлезли от Беларус. Той определи случая като „безпрецедентно нарушение“ и потвърди, че Полша е активирала Член 4.

Полски прокурори съобщиха, че част от дроновете са руски версии на иранския модел Shahed, известен още като Gerbera.

В парламента Туск заяви, че макар страната да не е в състояние на война, тя е „по-близо до конфликт, отколкото когато и да било след Втората световна война“. Той подчерта, че Полша се изправя срещу „враг, който не крие своите враждебни намерения“.

Президентът Карол Навроцки каза: „Руската провокация беше опит да се тества нашата способност и реакция. Опит да се провери механизмът на НАТО и нашата готовност да реагираме. Благодаря, защото издържахме всички тези изпитания.“

В четвъртък полските въоръжени сили обявиха ограничения за въздушния трафик в източната част на страната до 9 декември.

Полша също съобщи, че Съветът за сигурност на ООН ще свика извънредно заседание за обсъждане на случая.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че е извършило удар срещу Украйна в нощта срещу сряда, но „не е имало цели на територията на Полша“. Русия, без да представи доказателства, определи случая като „митове, които Полша многократно разпространява, за да ескалира украинската криза“.

Кога Член 4 е задействан в миналото?

Член 4 е бил активиран седем пъти от създаването на НАТО през 1949 г.

Най-скоро - през февруари 2022 г., веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, когато Полша, България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словакия поискаха консултации.

През март 2014 г. Полша също задейства Член 4 заради „нарастващо напрежение в съседна Украйна, в резултат на агресивните действия на Русия“ – след анексията на Крим.

Всички останали случаи са по инициатива на Турция във връзка със заплахи от Ирак и Сирия. Последният път Анкара задейства Член 4 през юли 2015 г. след терористични атаки в страната.

Какво казва НАТО сега?

След заседанието в сряда генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: „Съюзниците изразиха солидарност с Полша и осъдиха безразсъдното поведение на Русия. Пълната оценка на инцидента продължава. Ясно е, че нарушението не е изолиран случай.“

В четвъртък върховният главнокомандващ на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, каза, че все още не е ясно дали нахлуването на дронове е било умишлено или не.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че това може да е било случайност:

„Може да е грешка,“ каза той пред репортери преди да напусне Белия дом. „Може да е грешка, но независимо от това, не съм доволен от ситуацията. Надявам се всичко това скоро да приключи.“

По-рано Тръмп реагира в Truth Social: „Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!“

Според Държавния департамент на САЩ около 10 000 американски войници са разположени в Полша.