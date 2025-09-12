Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

О сем души починаха в болници от нараняванията си, а 20 други все още са в критично състояние след експлозията на цистерна за газ в столицата на Мексико. Това съобщи пред местно радио ръководителката на службата за гражданска защита Мириам Урсуа, цитирана от ДПА.
Пострадали са около 90 души.
Камионът с капацитет 49 500 литра, се е преобърнал през магистрален надлез, преди да експлодира.
Експлозията е предизвикала взривна вълна, при която са се запалили най-малко 18 превозни средства.
Прокуратурата разследва причините за инцидента.
Според официалната информация шофьорът на цистерната е тежко пострадал и е настанен в болница. Сред ранените има и малки деца, включително и бебе.
Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази съболезнования за жертвите на инцидента, който стана в гъстонаселен район на мексиканската столица.