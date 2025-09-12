Любопитно

Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

12 септември 2025, 11:52
Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози
Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам   
Източник: GettyImages

Ш арън Озбърн се появи публично за първи път след като изпрати своя съпруг, Ози Озбърн, в последния му път. 72-годишната Шарън се появи във видео в Instagram, споделено от нея и дъщеря ѝ – Кели Озбърн – в четвъртък, 11 септември, пише New York post.

„Днес запознах мама със соколарството и тя го хареса!“, написа 40-годишната Кели към клипа, на който бухал каца на ръката на Шарън. „Благодаря на Джерард Султър, че успя да сложи усмивка на лицето на мама!“, добавя Кели.

Въпреки че Шарън изглеждаше по-крехка от обичайното, тя и дъщеря ѝ видимо се наслаждаваха на преживяването

в трудния период след кончината на Ози. Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец.

„О, Шарън! Липсваше ни красивото ти лице!“, написа един човек, добавяйки сърца. „Толкова е хубаво да ви видим с Кели – невероятно преживяване за твоята прекрасна майка!“. „Ето я! Всички копнеехме да видим Шарън“, допълни друг. „Благодаря ти, Кели“.

„Липсваше ни!“, написа трети фен, а друг добави: „Толкова е хубаво да видим това! Цялата положителна и изцелителна енергия към теб и семейството ти“.

Последно сбогом с Ози Озбърн: Тълпи във възпоменателно шествие по улиците на Бирмингам
10 снимки
Ози
Ози
Ози
Ози

Загубата на Ози Озбърн

Най-близките на Шарън и Ози обявиха скръбната вест за смъртта на „Принца на мрака“ на 22 юли. Причината за смъртта беше установена като сърдечен арест, остър миокарден инфаркт, коронарна артериална болест и болест на Паркинсон.

„С неизразима тъга съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин“, заяви семейството в емоционално изявление. „Той беше със семейството си и обграден от любов. Молим всички да уважават нашето право на лично пространство в този момент“, добавиха те, подписвайки се: „Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис“.

Източници близки до семейството споделиха, че загубата оставила Шарън съсипана, до степен че децата ѝ трябвало активно да се грижат за нея. „Шарън е със сърце, разбито от болка, но много горда от живота, който семейството създаде заедно“, разкри близък за People. „Всички са около нея. Тя е била опората на семейството в продължение на десетилетия, а сега е нейният ред да бъде подкрепяна“.

„Децата не я оставят сама – постоянно са с нея, разказват истории, смеят се през сълзи и просто са заедно“, добави източникът. „Има много болка, но и много утеха от споделеното време до самия край“.

Погребението

Шарън се появи публично за пръв път след смъртта на съпруга си на траурното шествие в родния град на Ози – Бирмингам, Англия, на 30 юли. До нея бяха децата ѝ Джак , Кели и Ейми , както и синът на Ози от първия му брак – Луис.

Всеки от близките носеше символ в чест на певеца на Miracle Man, а Шарън носеше брачната халка на Ози на верижка около врата си. Двамата бяха женени 43 години.

На следващия ден, 31 юли, Ози беше погребан в тесен семеен кръг край езерото на имота си в Бъкингамшър. Сред присъстващите бяха неговият дългогодишен китарист Зак Уайлд, бившите му колеги от Black Sabbath, Мерилин Менсън, пънк музикантът Yungblud, Елтън Джон и други, които се събраха да изпратят легендата за последен път.

По темата

Източник: New York Post    
Шарън Озбърн видео дъщеря Кели Озбърн соколарство погребение Ози Озбърн
