България

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

12 септември 2025, 12:15
Източник: iStock

И кономистът от Пловдив Георги Стоев е започнал лична инициатива в социалните мрежи, в която отговаря на въпроси на граждани за важните промени, които ще настъпят след влизането на България в еврозоната.

(Във видеото: България в еврозоната: Фиксираният курс, дигиталното евро, предизвикателствата пред бюджета)

Въпроси за дигиталното евро

Дигиталното евро е електронна форма на еврото, издавана от Европейската централна банка (ЕЦБ). Ще можем да го използваме за плащане онлайн и офлайн, бързо и безплатно, подобно на пари в брой, но в дигитална форма. Когато България влезе в еврозоната, българите ще получат достъп и до дигиталното евро. Това ще бъде допълнителна опция, не задължение. Ще можем да избираме между кеш, банки и дигитални плащания с пари от ЕЦБ – всички с една и съща стойност, пише Pariteni.bg.

Ще замени ли парите в брой?

Не. Дигиталното евро ще допълва, а не заменя наличните евробанкноти и монети. Всеки ще може сам да избира с какво да плаща – кеш, карта или дигитално евро.

Защо се въвежда дигиталното евро?

Причините са стратегически. Голямата част от електронните плащания минават през частни компании, базирани извън Европа. Целта на дигиталното евро е да даде на гражданите независима, европейска алтернатива за дигитални разплащания. Като цяло това е защитен ход на ЕС – за да се предпази Европа от възможни рискове в други държави, включително във финансовия сектор.

Кой ще може да го използва?

Всички граждани и фирми в еврозоната, включително временни посетители. След като България приеме еврото, и ние ще имаме достъп до дигиталното евро.

Как ще се използва?

През мобилно приложение, карта или преносимо устройство (смартфон, смарт часовник). Ще може да се плаща в магазин, онлайн, между хора (P2P), към институции – и офлайн, без интернет.

Ще плащаме ли такси?

Не. Използването на дигиталното евро ще бъде безплатно за потребителите.

Ще има ли лихва?

Не. Дигиталното евро е създадено за разплащания, а не за спестяване или инвестиции. Вероятно ще има лимити на сумата, която може да се държи дигитално, за да не се местят масово депозити от банките.

Как се гарантира сигурността и поверителността?

При офлайн плащанията поверителността ще е като при плащане с кеш. При онлайн плащанията ЕЦБ няма да знае какво купувате. Данните ще се обработват само от доставчика на услугата, при спазване на европейските правила за защита на личните данни (GDPR).

Кога ще бъде въведено?

Проектът е в подготвителна фаза от ноември 2023 г. Решение за въвеждане ще се вземе най-рано в края на 2025 г., след приключване на тестове и приемане на необходимите закони.

Дигитално евро Еврозона България ЕЦБ Електронни плащания Пари в брой Поверителност Присъединяване към еврозоната Въпроси на граждани Финансова сигурност
