Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

С луховете за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт шокираха феновете им по цял свят. Двамата започнаха да се срещат през 2020 г., а миналата година се сгодиха. Докато почитателите им се чудеха каква е причината за неочаквания край на връзката им, източник разкри, че основният проблем е бил в различните им приоритети, съобщава Daily Mail.

Според публикации, актрисата е искала да постави кариерата си на първо място, докато олимпийският шампион е бил готов да направи следващата стъпка – да създаде семейство. Именно несъвпадащите им цели довели до края на петгодишната им връзка.

Nina Dobrev ditched Shaun White engagement ring at TIFF appearance 4 days before breakup news https://t.co/Btg8sKsi1L pic.twitter.com/yI7zSmwlN6 — Page Six (@PageSix) September 11, 2025

Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

„Не можаха да се съберат за обща цел“

Когато се събраха, Нина Добрев и Шон Уайт подариха на феновете си истинска приказна любовна история. Ето защо слуховете за раздялата им предизвикаха вълна от реакции онлайн. Източник, цитиран от Daily Mail, обясни, че олимпиецът е искал брак, семейство и „всичко, което произтича от това“. Добрев, на 36 години, също била отворена към тази идея, но не можела да пренебрегне амбициите си в актьорската кариера.

„Колкото и да имаха еднакви идеали и да искаха да изживеят едно и също пътуване, те естествено не успяха да се обединят около обща цел – и именно това се превърна в напрежение във връзката им“, допълни източникът.

Двамата се събраха по време на пандемията от COVID-19. В изолацията връзката им „процъфтя“, но след края на карантината реалността ги настигна. Постепенно осъзнали, че са „заседнали“ и „не се развиват като двойка“.

Затова решили да се разделят, преди да се стигне до омраза или до брак без любов. „Бяха достатъчно разумни да се разделят, докато са още млади и докато могат да продължат напред един без друг, без излишен багаж“, добави източникът. Според изданието последната им обща публична поява била на 31 август в Лос Анджелис.

Why Nina Dobrev and Shaun White Ended Their Engagement https://t.co/IwgRPxNucU — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) September 11, 2025

Край на годежа и на една любовна приказка

След половин десетилетие заедно Нина Добрев и Шон Уайт официално сложиха край както на връзката си, така и на годежа си. Новината първо беше съобщена от People и потвърдена от близък до бившата двойка. „Това беше взаимно решение. Не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, разкри източникът.

Само седмица след последната им обща поява актрисата се появи сама и без годежен пръстен на червения килим на премиерата на Eternity по време на Международния филмов фестивал в Торонто. Това предизвика първите слухове за раздяла, които вече са напълно потвърдени.

През октомври 2024 г. Уайт предложи брак на Добрев по грандиозен начин – чрез фалшива покана за вечеря на CFDA/Vogue, организирана от Ана Уинтур в нюйоркския Golden Swan. Вместо на модно събитие, актрисата се оказа в романтична изненада на свещи и 5-каратов диамантен пръстен на Lorraine Schwartz.

„Той направи поканата да изглежда толкова истинска“, спомня си Добрев пред Vogue. „Бях в паника, че Ана ме чака.“ Двойката сподели в Instagram щастието си – Уайт публикува „Тя каза ДА“, а Добрев написа: „Почивай в мир, гадже, здравей, годеник.“ Днес тези публикации вече са премахнати или скрити.

The real reason why Shaun White and Nina Dobrev broke up https://t.co/L1GnVdPfeJ — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) September 11, 2025

Как започна всичко

Любовната история между двамата започна още през 2019 г., когато се срещнаха отново на събитие на Тони Робинс във Флорида. Въпреки че за първи път пътищата им се пресекли през 2012 г., именно тогава се зародила връзката им. Както Уайт призна по-късно, първоначално той дори не знаел коя е Нина Добрев.

През май 2020 г. двамата официално потвърдиха връзката си в Instagram – с публикации от карантината, където актрисата подстригваше любимия си у дома. По думите на Уайт, този период бил изключително важен за тях: „Нина беше толкова подкрепяща и невероятна. По време на пандемията тя беше спасителка – направи този етап от живота ми специален.“

Големи жестове и подкрепа

Двамата често блестяха на червения килим и неведнъж демонстрираха колко много се подкрепят. През 2022 г. Добрев отлетя до Пекин, за да бъде до Уайт по време на последните му Зимни олимпийски игри – момент, който той описа като „емоционален“ и „непреодолим“. Актрисата събра виртуално всички негови приятели и роднини, които не можеха да пътуват, и направи изненада с видео от пожелания. „Това беше просто прекрасно. Наистина зададе тона за останалата част от пътуването“, сподели Уайт пред E! News.

През 2024 г., когато Добрев претърпя тежка контузия на коляното, олимпийският шампион бил неотлъчно до нея по време на възстановяването. В началото на 2025 г. двойката изглеждаше оптимистично настроена за бъдещето си, а в интервю още през 2022 г. Уайт сподели, че мечтае един ден да стане баща: „Това изглежда толкова вълнуващо, нали? Обичам да съм сред хора и харесвам идеята да се грижа за някой друг освен за себе си.“

Неусетната промяна

И все пак, зад съвместните изяви на Coachella, Aspen или модните седмици, нещо тихо се е променило. В последното си интервю преди Олимпийските игри през 2022 г. Уайт вече намекнал, че очаква повече лично време.

„Просто се наслаждаваме на времето заедно. Няма напрежение“, каза той пред People. „Но ѝ казах: „След Олимпиадата най-накрая имам свободата да правя каквото поискам. Нека просто се забавляваме, да бъдем заедно и да се подкрепяме.“