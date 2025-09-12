България

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

От 1 юли майчинските се изплащат само при прекъсване на трудовата дейност, за да се избегне двойното плащане на обезщетения

12 септември 2025, 12:26
Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане
Източник: Istock

18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили на втори договор при същия или друг работодател. Това съобщава министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на депутатски въпрос. От тях 17 279 души са се осигурявали за общо заболяване и майчинство. Родителите, работили при същия работодател по време на майчинството, са 12 514, пише Pariteni.bg

Само тези, които са взимали обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и получавали и заплата, и обезщетение от НОИ, са 3 389 жени, като 2 700 от тях са работили на допълнителен договор при същия работодател, допълва министърът.

Това е наложило да бъдат приети промени в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 юли тази година. Възприет е принципът при изплащане на други обезщетения, например болнични, изплащането на обезщетението да се прекратява при полагане на труд при същия или друг работодател, при който е налице осигуряване за общо заболяване и майчинство.

Майчинските и обезщетенията за бременност и раждане са целеви, като се предоставят на работещите родители, за да полагат грижи за децата до навършване на определена възраст, допълва в отговора си Гуцанов.

Относно жените, които са земеделски производители, министърът посочва, че те са самоосигуряващи се. За тях законодателството е предвидило, че имат право на обезщетение за майчинство, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство към момента на възникване на риска и имат 12 месеца осигурителен стаж.

Те имат право да изберат да получават парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато не упражняват трудова дейност, или да получават 50 на сто от полагащото им се обезщетение, ако продължат да работят.

Осигурителното законодателство не ограничава възможността майките земеделски производители да продължат работата си по проекта „Млад фермер“ и да ползват права, както всички майки, които са прекъснали отпуска си и са се върнали на работа. Те ще имат право на обезщетение в размер на 50 на сто от получаваното до момента на започване на работа.

Обезщетения за майчинство Социално осигуряване Работещи родители Кодекс за социално осигуряване Законодателни промени Втори трудов договор Земеделски производители Борислав Гуцанов Двойно плащане НОИ
Последвайте ни

По темата

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 7 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 7 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 6 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 49 минути

Той е досегашен член на Комисията

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 51 минути

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

<p>Синът на Доналд Тръмп в сумо двубой с японски шампион, кой победи</p>

Синът на Доналд Тръмп се впусна в сумо двубой с японски шампион

Свят Преди 1 час

Ерик прие случката с чувство за хумор, като заяви: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легенда"

Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс

Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Любопитно Преди 1 час

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак

Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен

България Преди 2 часа

Надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината, коментира пред журналисти в Пловдив обвиняемият по делото "Дебора"

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 2 часа

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам

Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози

Любопитно Преди 2 часа

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Свят Преди 2 часа

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Любопитно Преди 2 часа

12 септември носи късмет за три зодии – честността и смелостта ще им донесат просперитет и подкрепа от Вселената

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 2 часа

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 2 часа

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

Какво ще бъде времето на първия учебен ден

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уреди полета след покушението в сряда и избра да остане до съкрушената вдовица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 3 часа

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Проф. Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

България Преди 3 часа

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Локо Пд се похвали с нов защитник

Gong.bg

Слухове свързаха Алкарас и Синер в любовен триъгълник

Gong.bg

ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

Nova.bg

Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество

Nova.bg