Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

12 септември 2025, 00:00
Н ов шокиращ обрат в най-екстремното риалити “Игри на волята” доведе до шест номинирани състезатели още в първата седмица на надпреварата. По време на двата номинационни съвета тази вечер, водещата Ралица Паскалева изненада застрашените племена с новината, че ще трябва да номинират по цели трима воини от своите редици.

Първи край огъня застанаха Завоевателите, които завършиха последни в битката за спасение вчера. След разгорещени дебати между съплеменниците, инфлуенсърката Гергана, бизнес дамата Александра и брокерът Йордан получиха най-много отрицателни гласове. Възникналият по време на съвета спор между мениджъра на таланти Тянко и капитана Ивайло пък продължи и след завръщането на отбора на Брега на отчаянието.

Втората номинационна битка противопостави безгрешното до момента племе на Лечителите и обитателите на Стопанството - Феномените. Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнато  морско съревнование с голяма награда - спасение. Зелените успяха да постигнат доминираща победа над своите опоненти, като най-впечатляващо се представи волейболистката Карина.

Неуспехът за Феномените ги отведе на втория племенен съвет за вечерта. Там единодушно бе решено, че най-голяма вина за незадоволителната игра носят новодошлата Мартина, аниматорът Калин и актрисата Наталия, която отбеляза единствената точка за отбора в днешното съревнование.

Утре на Арената в Дивия север предстоят първите индивидуални сблъсъци. Тримата капитани Дино, Ивайло и Александър ще премерят сили в епична капитанска битка. Междувременно Победителите ще изпратят трима от своите герои, които ще опитат да извоюват предимства за бедстващите на Блатото.

Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” в петък, 12 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

