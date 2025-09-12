Следовател Мариан Маринов в "Телеграфно подкастът": Прегазвайки Христина и Марти, Бургазлиев видимо не натиска спирачка

„5 камери са заснели абсолютно целия маршрут на Никола Бургазлиев при инцидента в Слънчев бряг, при който загина майката Христина, а детето й Мартин е все още в болница. Бургазлиев не спира, той преминава през тях и спира в стената на хотела без никаква видимо спирачно усилие, без видимо задействане на спирачния педал. Механизмът на удара е установен визуално. Анализът на тези обстоятелства ще се прави с оглед субективното отношение на водача, но и експертизата ще даде отговор”, това разказа ексклузивно в "Телеграфно подкастът" следователят и говорител на НСлС Мариан Маринов. Той разкри още, че АТВ-то е напълно здраво – не само педалът на спирачката, но и този на газта.

Източник: Телеграфно подкастът

“АТВ-то тежи 1 тон. Измерихме всяка от осите - 550 е задната и около 500 кг е предната. Общото тегло става 1050 кг. Много по-тежко и много по- страшно е това превозно средство. Много бързо ускорява и е като един снаряд, изтребител и при неопитен водач той много лесно може да загуби контрол, особено когато се ускорява в завой – да го увлече в посоката на завиване и той да не може да го овладее”, разказа още той. Какво още сподели следователят за поведението на Бургазлиев след инцидента, за емоциите му и за експертизите за марихуана, вижте в новия епизод на "Телеграфно подкастът".