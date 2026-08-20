Свят

Иво Христов: Предвидени са около 20 млн. евро за „Евровизия“ 2027

Средствата ще бъдат насочени към гаранцията за конкурса, инфраструктура, транспорт, настаняване и популяризирането на България

Обновена преди 3 часа / 20 август 2026, 11:02
Иво Христов: Предвидени са около 20 млн. евро за „Евровизия“ 2027
Източник: БТА
  • За „Евровизия 2027“ са предвидени около 20 млн. евро, които ще покрият гаранцията и текущи разходи по организацията; средства се очаква да бъдат заложени и в бюджета за 2027 г.
  • Парите ще се насочат към инфраструктура, транспорт, настаняване и популяризиране на България, като правителството вижда конкурса и като възможност за силна туристическа реклама на страната.
  • Бургас и БНТ са притиснати от кратки срокове - целта е подготовката на залата да приключи до края на годината, за да бъде проведен тестов концерт и да остане време за отстраняване на евентуални проблеми.

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

Вицепремиерът Иво Христов и кметът на Бургас Димитър Николов обсъдиха подготовката на града за домакинството на „Евровизия“ през май 2027 г. Държавата ще осигури около 20 млн. евро за гаранцията и текущите нужди по организацията на песенния конкурс, предаде DarikNews.bg.

"Виждам да изпреварим времето, но за това трябва да ни оставят да работим. Не ставам за политик, но за работа ставам, оставете ме да работя", призова бургаският кмет.

"Очаква ни едно вълнуващо време през май догодина. Мисля, че имаме съвсем безпроблемен работен диалог, ще осигурим всичко необходимо, за да се случат нещата", каза вицепремиерът Иво Христов.

"За тази година има предвидени съответни пари - около 20 млн. евро, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди", обясни Христов и допълни, че такива средства ще бъдат предвидени за бюджета за 2027 година, но предстои бюджетът да бъде разгледан и приет през есента.

На въпрос за какво биха били използвани тези пари Христов каза, че Бургас ще реши къде са нуждите на града, БНТ ще реши от какво има нужда също, а парите осигуряват всичко от инфраструктура през транспорт, настаняване, брандиране на страната. "Ние в правителството възприемаме „Евровизия“ като възможност да се брандира България, ние предлагаме цялата гама туристически услуги - предлагаме вкусна храна, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми както Италия и Гърция на международния пазар", каза още вицепремиерът.

Бургаският кмет Димитър Николов призова да се прекратят дебатите за избора на град. "Да сложим точка по отношение с избора на град. Нямаме никакво време. Състезаваме се с времето, тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни - нямаме, имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване. Сроковете ни притискат, искаме с БНТ до края на годината да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия и ако има слабости - да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли", обясни кметът на Бургас.

По думите му основната част на съоръжения, техника и оборудване пристига от Китай и това е изключително бавно, заради сложните глобални процеси в света. "Ние сме длъжни да наваксаме с времето, за да не чакаме до последния момент доставки с техника", каза Николов.

Той подчерта, че вицепремиерът Иво Христов е главен координатор на тези процеси и в момента има пет министерства, които имат отношение към "Евровизия". „Ние трябва да се представим пред света по максимално добрия начин. По-голямата част от гостите никога не са идвали в България. Така трябва да направим, че когато дойдат, да останат с толкова добро впечатление, че да ни препоръчат на своите близки и познати“, заяви Николов и изтъкна, че това е истинско предизвикателство.

Той подчерта, че в Общинския съвет в Бургас има 100% единодушна подкрепа за подготовката на конкурса. „Стига сме се делили, стига сме се разслоявали. Да, предстоят и избори, но нека Евровизия да е темата, заради която всички ще си подадем ръце“, каза кметът.

Той бе запитан дали "Евровизия" ще има талисман, но отговори, че той това е "по творческата част".

На въпрос за сигурността по време на конкурса Христов увери, че държавата ще предприеме необходимите действия заради очаквания голям брой посетители. „Държавата ще задейства всички механизми, за да се чувстват хората сигурни в Бургас. Аз мисля, че понастоящем Бургас е един сигурен град“, заяви вицепремиерът.

Той отказа да навлезе в подробности за конкретните мерки за сигурност с аргумента, че част от тях не следва да бъдат огласявани.

Бургас ще бъде домакин на конкурса "Евровизия“ през 2027 г., като двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Изборът беше обявен преди седмица на пресконференция, на която присъстваха кметът на града Димитър Николов и генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова. 

Източник: DarikNews.bg    
Евровизия Бургас Иво Христов Димитър Николов Брандиране на България Финансиране Организация Песенен конкурс Туризъм Евровизия 2027 Бургас
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия
Ексклузивно

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Преди 17 часа
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Ексклузивно

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Преди 23 часа
Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива
Ексклузивно

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Преди 20 часа
Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер
Ексклузивно

Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

България Преди 19 минути

Рюте лично потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 20 минути

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

Над 200 монети от Константиновата династия откриха при разкопки в Пловдив.

Над 200 древни монети и мистериозни погребения излязоха наяве в Пловдив

България Преди 1 час

Археолози разкриват тайните на квартал край Филипопол

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Любопитно Преди 1 час

<p>&bdquo;Онлайн, офлайн, убийство&ldquo; на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>

"Жестът на Тесак", побой и унижение: Защо неонацистки модели влияят на тийнейджърите

България Преди 1 час

Според криминалния психолог Даниел Генчев младите хора имат естествена потребност от групова идентификация и търсят места, където да се чувстват приети, но понякога именно тези среди влияят негативно

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Свят Преди 1 час

Турция отрече нейни военни да са били разположени в базата „Абу ад Духур“, по която Израел нанесе удари

Дизелът е горивото с най-силен ръст за последния месец - близо 10%, докато при бензина увеличението е около 3%.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Парите ни Преди 1 час

Бензинът също върви нагоре, но най-голямото увеличение е при дизеловото гориво

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Любопитно Преди 1 час

Нови данни на Евростат показват кои европейски дестинации са най-пренаселени от туристи. Гръцките острови Санторини, Родос и Корфу оглавяват класацията в целия ЕС с над 100 нощувки на всеки един местен жител за последната година

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Абас Арагчи реагира на икономическите санкции на Тръмп срещу държави, подпомагащи Иран

Свят Преди 2 часа

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, а преговорите са в застой

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно проучване сред 27 000 ученици показва, че използването на изкуствен интелект съкращава времето за писане на домашни и вдига оценките с близо 20%, но води до значително по-слаби резултати на финалните тестове и изпити

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Свят Преди 2 часа

Раненото животно е оцеляло и се възстановява във ветеринарна клиника в Перни

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

Свят Преди 2 часа

Това е станало само няколко часа след като Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази година

Хинд Раджаб

„Стъмва се, страх ме е“: Убита, докато се моли по телефона - Израел призна за екзекуцията на малката Хинд

Свят Преди 2 часа

Израелските военни за първи път потвърдиха, че са открили огън по автомобила на 5-годишната Хинд Раджаб в Газа. Армията започва наказателно разследване за смъртта на детето, нейното семейство и спасителите, както и за друг инцидент с загинали медици

,

Детето от хита Baby Shark дебютира на K-pop сцената 10 години след световната слава

Любопитно Преди 2 часа

Пак Гоньон, който беше едва на 7 години по време на снимките на Baby Shark Dance, прави своя самостоятелен дебют под псевдонима Baby Shark Boy. Новият му сингъл Wave е подкрепен от компанията Pinkfong и стъпва върху познатата мелодия

Европейските газови хранилища започват август запълнени на едва 57,1%, докато цената на TTF е нараснала със 120% от началото на годината.

Газът в Европа поскъпна двойно, а зимата носи нов риск

Свят Преди 2 часа

Хранилищата са на исторически ниско ниво за този момент от годината, а горещините допълнително увеличават потреблението

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

България Преди 2 часа

Забраната беше въведена на 14 август заради замърсяване след проблем с пречиствателната станция

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Edna.bg

Силата на Джеси Джей: Отстояване на граници на сцената и в живота

Edna.bg

Аладир: Левски ще спечели реванша с АЕК с 2:0

Gong.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за ОФИ Крит

Gong.bg

Радев разговаря с Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Nova.bg

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Nova.bg