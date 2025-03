Южна Корея: Трябва да се сложи край на военното сътрудничество между Москва и Пхенян

В ъншните министри на Япония, Китай и Южна Корея се срещнаха в японската столица Токио днес, предаде Ройтерс.

Източноазиатските съседи търсят пресечни точки във възгледите си за регионалната сигурност и икономическото развитие на фона на нарастващата геополитическа несигурност, отбеляза световната агенция.

"Като се има предвид рязкото усложняване на международната ситуация, аз смятам, че ние може би наистина се намираме в повратен момент от историята", заяви японският външен министър Такеши Ивая в началото на срещата с колегите си от Китай - Ван И, и от Южна Корея - Чхо Тхе-юл.

On March 22, the People's Republic of China and the Republic of Korea was held at Iikura Guest House. (attendees: Mr. IWAYA Takeshi, Minister for Foreign Affairs of Japan [Chair], His Excellency Mr. WANG Yi, Foreign Minister of the People's Republic of China, His Excellency Mr.… pic.twitter.com/kqeNltMv2E