САЩ обеща на Южна Корея "смазващ" отговор в случай на севернокорейска ядрена атака

П резидентът на САЩ Джо Байдън и южнокорейският му колега Юн Сук-йол проведоха преговори в Белия дом, за да задълбочат сътрудничеството си за възпиране на Северна Корея, на фона на безпокойството от нарастващия арсенал, притежаван от изолираната страна, съобщи Ройтерс.

"Днес празнуваме железния съюз, споделената визия за нашето бъдеще и дълбокото приятелство между Република Корея и САЩ", каза Байдън при посрещането на Юн в Белия дом.

Действията на Северна Корея са грубо нарушение на санкциите, добави Байдън на пресконференция с южнокорейския си колега. Вашингтон и Сеул се обявяват на използването на икономически лостове за принуда, подчерта американският президент.

"Устойчивият мир на Корейския полуостров не се постига автоматично. Можем да постигнем мир чрез превъзходство на силите, а не чрез фалшив мир, основан на добрата воля на другата страна", каза Юн.

Юн говори, след като администрацията на Байдън се съгласи да изпрати ядрена подводница в Южна Корея след месеци на ракетни изпитания от страна на Северна Корея.

"Нашите две страни се договориха за незабавни двустранни президентски консултации в случай на севернокорейска ядрена атака и обещават да отговорят бързо, смазващо и решително, като използват цялата сила на съюза, включително ядрените оръжия на САЩ", каза Юн.

