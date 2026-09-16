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В инфарктен мач България би световния шампион Полша с 3:2 гейма

България завършва трета в групата и на осминафиналите в събота ще срещне Германия

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 21:33
В инфарктен мач България би световния шампион Полша с 3:2 гейма
Източник: БГНЕС

Б ългария победи европейския шампион Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в последния си мач от Група „В“ на Европейското първенство по волейбол в София.

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Българите започнаха трудно и загубиха първия гейм, но направиха впечатляващ обрат във втория. Тимът на Джанлоренцо Бленджини навакса изоставане от шест точки, спаси няколко геймбола и изравни след 31:29. Последва нов успех с 25:23 в третата част, преди Полша да върне равенството след 25:19 в четвъртия гейм.

В тайбрека България поведе с 5 точки, но позволи на съперника да изравни и дори да стигне до мачбол. Александър Николов обаче пое отговорността в решаващите моменти и помогна на домакините да спечелят с 20:18.

Николов бе най-резултатен с 36 точки, Денислав Бърдаров добави 24, а Алекс Грозданов - 12. Симеон Николов реализира три аса.

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Мачът се игра пред повече от 12 000 зрители в „Арена 8888“. България завършва трета в групата и на осминафиналите в събота ще срещне Германия. При успех тимът може отново да се изправи срещу Полша на четвъртфиналите в София.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
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