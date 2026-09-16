Брутално убийство, пребиха човек пред дома му в Странско

Ч овек от Ямбол беше убит тази сутрин в димитровградското село Странско, предаде БНР.

Тялото на мъжа, на около 45 години, е открито пред входната врата на къщата, в която е живеел с брат си. По първоначални данни жертвата е била пребита с юмруци.

Сигналът за случилото се е подаден на телефон 112. Полицията е отцепила района, а на място е бил и директорът на ОДМВР-Хасково Мирослав Христов, който не е коментирал случая.

Повдигнаха обвинение на 18-годишния, задържан за убийството на чичо му

Към момента за убийството са заподозрени най-малко петима души. Разследващите работят по няколко версии, но все още няма посочена водеща хипотеза за мотива.

Убитият Андон е бил сезонен работник и баща на три деца. Жители на селото го описват като спокоен човек, който не е имал конфликти с други хора, но според тях е употребявал често алкохол.

Това е второто убийство в Странско в рамките на месец. В началото на август племенник уби вуйчо си. И тогава семейството е било свързано със сезонна работа.