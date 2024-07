Червен код за опасност от изригване: Италия със сериозно предупреждение за вулкана Стромболи

В улканичната активност на остров Стромболи северно от Сицилия накара италианските власти да повишат в четвъртък степента на тревога от оранжев на червен код, съобщи ДПА.

Жителите са призовани да следват указанията на местната гражданска защита.

END Time Zone: Explosion of the Mount Stromboli Volcano in Eloias, Italy, July 03, 2024 Keep always informed Subscribe to @Intelsky 💫 pic.twitter.com/bPk2mjEqcE

Националният институт по геофизика и вулканология (INGV) обяви, че на Стромболи е регистрирана повишена вулканична активност. Активният вулкан на острова изхвърля лава и пепел в морето, съобщи институтът.

🚨 Etna and Stromboli volcanoes are just over 65 miles apart as the crow flies.



Today, Mount Etna, Sicily - Italy 🇮🇹 is experiencing a very strong eruptive activity, which is beginning to affect air traffic as well.pic.twitter.com/KHLUZnRxqc