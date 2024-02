Михайло Толотос: Мъжът, който до края на живота си не е виждал жена

М ъж, живял 82 години, е умрял, без да знае как изглежда една жена. Според UniLad Михайло Толотос от Халкидики, Гърция, е научил за съществуването на жените само от връстници, както и от описания в книги.

Смята се, че той е роден през 1856 г., но малко след раждането майка му умира и оставя Толотос сирак. Той е осиновен от православни монаси в манастир в планината Атон в Гърция, където е отгледан от тях.

This is Mihailo Tolotos, the Greek Orthodox Monk who lived 82 years without ever seeing a woman. pic.twitter.com/Uo8uw60rRv — Lord of Leisure (@lavitalenta) September 7, 2022

Толотос живее според строгите правила в района, едно от които е, че там не се допускат жени. Законите, забраняващи на жените и домашните животни като крави или овце да влизат в планината, съществуват от X в. и са в сила и до днес. Причината за това правило е била да се гарантира, че всички монаси, живеещи във всички манастири на Атон, могат да изпълнят изискването да останат в безбрачие през целия си живот.

Атон - мястото, където над хиляда години не допускат жени, пилета и крави

Въпреки това той е можел да навлезе в широкия свят и лесно да се сблъска с представител на противоположния пол, но десетилетия Толотос никога не е напускал планината Атон. Той умира през 1938 г. на 82-годишна възраст, след като никога не е бил достатъчно любопитен да напусне дома си. Монахът дори е погребан специално от всички монаси, живеещи в Атон, които вярват, че той е единственият човек в света, който е умрял, без да знае как изглежда една жена.

Смъртта на Толотос е призната в статия във вестник, в която се отбелязва, че жените не са единственото нещо, което той никога не е виждал. Очевидно той никога не е виждал кола, самолет или дори не е гледал филм.

Изрезката от вестник "Единбург Дейли Куриер" от 29 октомври 1938 г. гласи: "Монах почина в Гърция, без да е виждал жена. Без да е виждал жена през 82-годишния си живот, Михайло Толотос почина в манастира в Атон, Гърция. Той не е виждал нито автомобил, нито кино, нито самолет. Майка му е починала, когато се е родил, съобщават от Атина, и той е бил отгледан в манастира, където никога не е влизала жена."

So apparently there was a monk named Mihailo Tolotos who lived for 82 years and never saw a woman. pic.twitter.com/8aSQm1XJCE — Steve Gracin (@stephengracin) June 21, 2022

Днес Атон е признат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО и привлича хиляди посетители всяка година, много от които са привлечени от богатата му история и духовни традиции. Въпреки това жена все още не може да влиза. През последните години правилото е обект на спорове, като някои твърдят, че то е дискриминационно и остаряло.

Общността включва 20 манастира, в които живеят около 2000 източноправославни монаси от цял свят. 17 от 20-те манастира са гръцки, а останалите 3 са сръбски, български и руски.