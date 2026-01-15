Свят

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

15 януари 2026, 14:56
Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна
Източник: БТА

М ихайло Федоров си поставя за цел "да спре врага със сила", като основен приоритет е прекратяването на руските въздушни атаки, пише Politico.

Новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров, назначен от парламента в сряда, обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията и осъществи дълбоки реформи.

"Невъзможно е да се води война с нови технологии, като се разчита на стара организационна структура", заяви Федоров в изявление в сряда.

Федоров, който е на 34 години, е считан за технологичен вундеркинд. Той влезе в украинската политика на 28-годишна възраст. Заемал е постовете на първи вицепремиер и министър на цифровата трансформация, като оглави усилията за дигитализация на украинската държава.

Федоров поема поста от Денис Шмигал, който преминава в ресора "Енергетика", след като корупционен скандал доведе до отстраняването на предишния министър през ноември.

Федоров изигра ключова роля и във формирането на технологичния отговор на Украйна на руската инвазия, като допринесе за укрепването на мерките за използване на дронове и за противодействие на дронове, които сега нанасят тежки загуби на руските войски по фронтовата линия.

"Необходими са всеобхватни промени", каза Федоров. "Нашата цел е да трансформираме системата: да проведем военна реформа, да подобрим фронтовата инфраструктура, да изкореним лъжите и корупцията и да изградим нова култура на лидерство и доверие, така че онези, които постигат реални резултати, да бъдат възнаграждавани и да получават възможности за развитие."

Той посочи, че задачите, поставени от украинския президент Володимир Зеленски, включват спиране на руските въздушни атаки, както и "прекратяване на настъплението по суша, засилване на асиметричните и киберудари срещу врага и неговата икономика и превръщане на цената на войната за Русия в непоносима. Да спрем врага със сила."

По време на среща с Федоров Зеленски заяви, че "основният приоритет" е противовъздушната отбрана с цел да се притъпят постоянните руски атаки, които оставят украинските градове без електричество и отопление в разгара на суровата зима.

След това Федоров трябва да укрепи военните технологии "в координация с военните, за да се спре напредването на руските окупатори на бойното поле, както и да се решат проблемни въпроси, свързани с логистиката на фронта".

"Михайло ще представи начини за справяне със съществуващите недостизи. Подготвят се и решения за увеличаване на заплащането на нашите воини на фронтовата линия", добави Зеленски.

Още преди назначението си Федоров беше силно ангажиран с отбранителния сектор, като помогна за стартирането на проекта "Армия от дронове" и на отбранително-технологичния клъстер Brave-1, чрез който украински производители на оръжия могат да получават държавни грантове.

Федоров остава един от малкото ветерани в екипа на Зеленски с положителна репутация и доказан опит като реформатор. По-рано този месец Зеленски обяви разместване в правителството и правоохранителните органи с цел укрепване на Украйна, докато войната навлиза в петата си година.

"Ние искаме да сложим край на войната", заяви Зеленски пред журналисти по време на пресконференция в събота. "В даден момент, ако Русия го блокира и партньорите не принудят Русия да спре войната, ще има и друг път, да се защитаваме. И тогава ще са необходими нови сили. Ще премина към паралелно рестартиране на всички структури. За всеки случай."

Източник: Politico    
Михайло Федоров Министър на отбраната Украйна Отбранителни технологии Дронове Военна реформа Руска инвазия Противовъздушна отбрана Дигитализация Борба с корупцията
