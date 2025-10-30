Търсенето на злато достигна рекордни нива заради геополитическото напрежение

Т ърсенето на злато достигна исторически рекорд през третото тримесечие на годината. Цената на благородния метал също отбеляза безпрецедентни върхове, показват данни на Световния съвет по златото (WGC), предаде АФП.

Общото търсене е нараснало с 3% на годишна база в периода юли–септември, достигайки 1313 тона – най-високото ниво, откакто организацията води статистика, или повече от 25 години.

Причината е засиленото търсене на злато като „сигурно убежище“ за инвеститорите, на фона на войната между Русия и Украйна и конфликта между Израел и "Хамас".

„Различните регионални конфликти и нарастващата реторика около търговските спорове създават атмосфера на несигурност, която стимулира интереса към златото“, обясни анализаторът на WGC Луиз Стрийт.

Силният ръст в покупките, воден от централните банки, съвпада с нови рекордни нива на цената на златото, която през октомври достигна 4381,52 долара за унция, преди да се понижи поради приключване на печалби.

По стойност търсенето е скочило с 44% на годишна база до рекордните 146 млрд. долара за тримесечието, сочи още докладът.

Очакванията за нови понижения на лихвите от Федералния резерв на САЩ и отслабването на долара също подкрепят цената на метала, посочват анализатори.

Търсенето чрез борсово търгувани фондове (ETF) също е силно, но високите цени са намалили покупките на бижута с 23%, до 419,2 тона – най-ниското тримесечие от 2020 г., когато пандемията от Ковид-19 засегна световната търговия.

Стрийт определи последното понижение на цената до около 4000 долара за унция като „здравословна корекция“, която „помага за изчистване на краткосрочните спекулативни позиции“.