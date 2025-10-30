Свят

Търсенето на злато достигна рекордни нива заради геополитическото напрежение

Цената на благородния метал също отбеляза безпрецедентни върхове

30 октомври 2025, 09:14
Търсенето на злато достигна рекордни нива заради геополитическото напрежение
Източник: iStock

Т ърсенето на злато достигна исторически рекорд през третото тримесечие на годината. Цената на благородния метал също отбеляза безпрецедентни върхове, показват данни на Световния съвет по златото (WGC), предаде АФП.

Общото търсене е нараснало с 3% на годишна база в периода юли–септември, достигайки 1313 тона – най-високото ниво, откакто организацията води статистика, или повече от 25 години.

Причината е засиленото търсене на злато като „сигурно убежище“ за инвеститорите, на фона на войната между Русия и Украйна и конфликта между Израел и "Хамас".

„Различните регионални конфликти и нарастващата реторика около търговските спорове създават атмосфера на несигурност, която стимулира интереса към златото“, обясни анализаторът на WGC Луиз Стрийт.

Силният ръст в покупките, воден от централните банки, съвпада с нови рекордни нива на цената на златото, която през октомври достигна 4381,52 долара за унция, преди да се понижи поради приключване на печалби.

По стойност търсенето е скочило с 44% на годишна база до рекордните 146 млрд. долара за тримесечието, сочи още докладът.

Очакванията за нови понижения на лихвите от Федералния резерв на САЩ и отслабването на долара също подкрепят цената на метала, посочват анализатори.

Търсенето чрез борсово търгувани фондове (ETF) също е силно, но високите цени са намалили покупките на бижута с 23%, до 419,2 тона – най-ниското тримесечие от 2020 г., когато пандемията от Ковид-19 засегна световната търговия.

Стрийт определи последното понижение на цената до около 4000 долара за унция като „здравословна корекция“, която „помага за изчистване на краткосрочните спекулативни позиции“.

Източник: БГНЕС    
пари злато исторически рекорд цени търсене тройунция цени
Последвайте ни

По темата

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Subaru изкушава с цели два концепта на STI – EV и ДВГ за всеки вкус

Subaru изкушава с цели два концепта на STI – EV и ДВГ за всеки вкус

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 3 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 3 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ИТ секторът вдига наемите в София

ИТ секторът вдига наемите в София

България Преди 3 минути

От началото на годината поне шест офис сгради са сменили собствениците си

Снимката е илюстративна

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

България Преди 17 минути

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Свят Преди 30 минути

"Възпиращият капацитет на източния фланг на НАТО се компенсира от засилено присъствие на военна техника и европейски части"

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

„Тренд“: 58% от българите вярват в свръхестествените сили

България Преди 32 минути

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват

Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”

Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 34 минути

Победа на Феномените гарантира нова среща край огъня за Зелените

Александър Вучич

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

Свят Преди 34 минути

Митингът ще се проведе десетина дни след възпоменателното събитие на 1 ноември, организирано от антиправителствени протестиращи по повод една година от трагичния инцидент на гарата

Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

Свят Преди 38 минути

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове

Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена

Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена

България Преди 52 минути

Причината за произшествието е неспазване на дистанция

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

България Преди 1 час

Богдан Богданов призова държавната администрация да бъде оптимизирана там, където е възможно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с колегата си от Южна Корея Ли Дже Мьон

Тръмп даде разрешение за ядрена подводница на Южна Корея, „твърде зает“ е за среща с Ким

Свят Преди 1 час

Одобрението за подводницата, която ще се строи във Филаделфия, повдига въпроси

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

България Преди 1 час

Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни

<p>Имен ден днес празнуват хората със светлите имена...</p>

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Любопитно Преди 1 час

Те живели през трети век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия

<p>Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко</p>

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Те били открити при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

България Преди 2 часа

Трафикът е нормален на другите гранични преходи с Румъния

Мрачната истинска история, която вдъхнови "Питър Пан"

Мрачната истинска история, която вдъхнови "Питър Пан"

Свят Преди 2 часа

Момчето, което не пораства, е магическо и палаво във версията на Disney, но в книгата на Дж. М. Бари е страшен убиец

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

Любопитно Преди 2 часа

От полтъргайст, който спасява брак, до призрак, който имитира живи хора и бута чаши с вода

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 октомври, четвъртък

Edna.bg

Определиха рефера на пловдивското дерби, Кабаков остава във "фризера"

Gong.bg

Българска вечер в Чикаго преди мача на Булс със Сакраменто

Gong.bg

Властите във Франция арестуваха още петима за обира на Лувъра

Nova.bg

Избраха Костадин Ангелов за зам.-председател на НС

Nova.bg