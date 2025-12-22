Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

Ц ената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Ройтерс.

Цената на златото удари рекорден връх

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4 на сто и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9:00 часа българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

Златото достигна исторически връх

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67 на сто, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 година насам. Среброто отчита още по-значителен ръст – около 138 на сто от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

„Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза“, коментира старши пазарният анализатор на „СтоунЕкс“ (StoneX) Мат Симпсън. По думите му, след като златото вече е поскъпнало с около 4 на сто през месеца и с наближаването на края на годината, инвеститорите може да подхождат по-предпазливо заради по-ниските обеми и повишения риск от реализиране на печалби.

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Традиционно възприемано като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година. Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Златото продължава да чупи рекорди

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през следващата година въпреки по-предпазливите сигнали от Управлението за федералния резерв. Активи без доходност, като златото, обикновено печелят подкрепа в среда на по-ниски лихви. Симпсън отбелязва, че за 2026 г. също се очакват две понижения на лихвите, като по-бързото охлаждане на пазара на труда в САЩ и преминаването към по-умерена политика на централната банка могат да подкрепят допълнително цената на златото.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3 на сто до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2 на сто до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.