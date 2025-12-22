Пари

Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

22 декември 2025, 09:45
Цените на златото и среброто удариха нови рекорди
Източник: iStock photos/Getty images

Ц ената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Ройтерс.

Цената на златото удари рекорден връх

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4 на сто и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9:00 часа българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

Златото достигна исторически връх

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67 на сто, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 година насам. Среброто отчита още по-значителен ръст – около 138 на сто от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

„Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза“, коментира старши пазарният анализатор на „СтоунЕкс“ (StoneX) Мат Симпсън. По думите му, след като златото вече е поскъпнало с около 4 на сто през месеца и с наближаването на края на годината, инвеститорите може да подхождат по-предпазливо заради по-ниските обеми и повишения риск от реализиране на печалби.

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Традиционно възприемано като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година. Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Златото продължава да чупи рекорди

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през следващата година въпреки по-предпазливите сигнали от Управлението за федералния резерв. Активи без доходност, като златото, обикновено печелят подкрепа в среда на по-ниски лихви. Симпсън отбелязва, че за 2026 г. също се очакват две понижения на лихвите, като по-бързото охлаждане на пазара на труда в САЩ и преминаването към по-умерена политика на централната банка могат да подкрепят допълнително цената на златото.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3 на сто до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2 на сто до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.

Източник: БТА/Бойчо Попов    
злато сребро цени рекорд
Последвайте ни
Президентството:

Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 3 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 2 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 4 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 2 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

Любопитно Преди 18 минути

Принц Уилям сподели трогателен паралел – снимка с принцеса Даяна и актуален кадър с принц Джордж от благотворителното им посещение в център за подкрепа на бездомни хора 32 години по-късно, където Джордж се подписа под имената на баща си и баба си

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Любопитно Преди 21 минути

"Аз просто давам всичко от себе си, за да помогна на по-младото поколение да не забравя за „Бийтълс“, Джон и Йоко“, сподели Шон Оно Ленън

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

България Преди 58 минути

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Свят Преди 59 минути

"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност", написа американският държавен глава в публикация в Truth Social

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Свят Преди 59 минути

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Свят Преди 1 час

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата

.

Предлагат да се отнемат повече контролни точки при нарушения на пътя

България Преди 1 час

Броят на отнетите контролни точки вече ще се отбелязва в издадения фиш

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Свят Преди 1 час

Дълго време тя се е борила с деменция

Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция

България Преди 1 час

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Любопитно Преди 1 час

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Любопитно Преди 1 час

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Технологии Преди 2 часа

Съвременните версии на Windows автоматично се грижат за поддръжката на системата. Ръчни дейности като почистване на файлове, дефрагментиране, регистърни „чистачи“, антивирусни сканирания и драйвери вече са излишни и понякога вредни

<p>Тествахме кола за 10 млрд. евро</p>

Тествахме кола за 10 млрд. евро: BMW iX3 Neue Klasse

Технологии Преди 2 часа

Очевидно използвам хипербола, говоря за инвестицията, направена от BMW в научна и развойна дейност, нови технологии и завода в Дебрецен, автомобил, с който почва новото летоброене за баварците

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Любопитно Преди 2 часа

Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

Опасно е да разрешаваме всичко на браузъра си

Опасно е да разрешаваме всичко на браузъра си

Технологии Преди 2 часа

Изскачащите прозорци с „Разреши“ могат да бъдат опасни: кликът дава на измамници достъп до известия, фишинг и зловредни сайтове, дори без инсталиране на софтуер. Блокирайте съмнителни известия и проверявайте настройките на браузъра

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Синът на Силвия Петкова стана на 9! Празнува с футболна торта и любов към Роналдо (СНИМКИ)

Edna.bg

Сагата продължава: Семейната драма при Бекъм се задълбочава

Edna.bg

Жестът на Мбапе: Роналдо отговори със сърце!

Gong.bg

Мустафа Сангаре гостува на "стършел" в Лондон

Gong.bg

„По следите": Съдят адвокат за участие в схеми за измами с обезщетения на пострадали при катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg