Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Ц енните на златото и среброто поставиха нов рекорд, докато повечето фондови пазари отбелязаха спад, след като Доналд Тръмп поднови опасенията от търговска война, заплашвайки няколко европейски държави с мита заради тяхната опозиция срещу покупката на Гренландия от САЩ.

Тръмп изправи САЩ пред търговска война със света

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над северноатлантическия остров, позовавайки се на нуждите на националната сигурност.

На 17 януари, след като преговорите не успяха да разрешат „фундаменталното несъгласие“ относно датската автономна територия, той обяви, че ще наложи нови мита на осем държави заради отказа им да се подчинят на неговите изисквания.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Тръмп заяви, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия от 1 февруари, които ще се увеличат до 25% от 1 юни, ако те не се съгласят с превземането, предаде АФП.

Изявлението предизвика незабавна реакция. Страните излязоха с обща декларация, в която се казва: „Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала“.

Този ход заплаши и търговското споразумение, подписано между САЩ и Европейския съюз миналата година. Германският външен министър Йохан Вадефул каза пред телевизия ARD: „Не вярвам, че това споразумение е възможно в настоящата ситуация“.

Междувременно помощниците на френския президент Еманюел Макрон заявиха, че той ще поиска от ЕС да активира неизползван досега „инструмент срещу принуда“ срещу Вашингтон, ако Тръмп изпълни заплахата си.

Тази мярка позволява ограничаване на вноса на стоки и услуги в ЕС, пазар от 27 държави с общо население от 450 милиона души.

„Блумбърг“ съобщи, че държавите членки обсъждат възможността за ответни мита върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро (108 милиарда долара).

Перспективата за търговска война между световните икономически велики сили разтърси пазарите. Активите, считани за сигурно убежище, увеличиха печалбите си, които бяха постигнати в резултат на заплахите на Тръмп срещу Иран миналата седмица и свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

Златото, което е ключов актив в периоди на нестабилност, достигна пик от 4690,59 долара, а среброто достигна 94,12 долара.

На пазарите на акции Токио, Хонконг, Шанхай, Сидни, Сингапур и Уелингтън отбелязаха спад, въпреки че в Сеул и Тайпе имаше печалби. Европейските и американските фючърси се понижиха.

Доларът също отбеляза спад спрямо останалите валути, като еврото, британският паунд и йената се повишиха.

„Следващият показател е дали това ще премине от реторика към политика, и затова конкретните дати са от значение. От европейска страна, пътят към вземане на решение е толкова важен, колкото и заглавието, защото има разлика между простото споменаване на инструмента за противодействие на принудата като сигнал и официалното му прилагане като действие“, написа Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets.

„Дори ако непосредствената заплаха от мита бъде преговорена, структурният риск е, че фрагментацията продължава да нараства, с по-политизирана търговия, по-условни вериги на доставки и по-висок политически риск за компаниите и инвеститорите“, добави той.

Нямаше значителна реакция на данните, показващи, че китайската икономика е нараснала с 5% миналата година, в съответствие с целта си. Въпреки това, растежът през последните три месеца се забави значително в сравнение с предходното тримесечие.

Инвеститорите в Сеул и Тайпе не обърнаха внимание на предупреждението на американския министър на търговията Хауърд Лутник, че южнокорейските производители на чипове и тайванските фирми, които не инвестират в САЩ, могат да бъдат обложени с 100% мита, освен ако не увеличат производството си в страната.