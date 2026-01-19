Свят

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

19 януари 2026, 09:12
Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди
Източник: iStock

Ц енните на златото и среброто поставиха нов рекорд, докато повечето фондови пазари отбелязаха спад, след като Доналд Тръмп поднови опасенията от търговска война, заплашвайки няколко европейски държави с мита заради тяхната опозиция срещу покупката на Гренландия от САЩ.

Тръмп изправи САЩ пред търговска война със света

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над северноатлантическия остров, позовавайки се на нуждите на националната сигурност.

На 17 януари, след като преговорите не успяха да разрешат „фундаменталното несъгласие“ относно датската автономна територия, той обяви, че ще наложи нови мита на осем държави заради отказа им да се подчинят на неговите изисквания.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Тръмп заяви, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия от 1 февруари, които ще се увеличат до 25% от 1 юни, ако те не се съгласят с превземането, предаде АФП.

Изявлението предизвика незабавна реакция. Страните излязоха с обща декларация, в която се казва: „Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала“.

Този ход заплаши и търговското споразумение, подписано между САЩ и Европейския съюз миналата година. Германският външен министър Йохан Вадефул каза пред телевизия ARD: „Не вярвам, че това споразумение е възможно в настоящата ситуация“.

Междувременно помощниците на френския президент Еманюел Макрон заявиха, че той ще поиска от ЕС да активира неизползван досега „инструмент срещу принуда“ срещу Вашингтон, ако Тръмп изпълни заплахата си.

Тази мярка позволява ограничаване на вноса на стоки и услуги в ЕС, пазар от 27 държави с общо население от 450 милиона души.

„Блумбърг“ съобщи, че държавите членки обсъждат възможността за ответни мита върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро (108 милиарда долара).

Перспективата за търговска война между световните икономически велики сили разтърси пазарите. Активите, считани за сигурно убежище, увеличиха печалбите си, които бяха постигнати в резултат на заплахите на Тръмп срещу Иран миналата седмица и свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

Златото, което е ключов актив в периоди на нестабилност, достигна пик от 4690,59 долара, а среброто достигна 94,12 долара.

На пазарите на акции Токио, Хонконг, Шанхай, Сидни, Сингапур и Уелингтън отбелязаха спад, въпреки че в Сеул и Тайпе имаше печалби. Европейските и американските фючърси се понижиха.

Доларът също отбеляза спад спрямо останалите валути, като еврото, британският паунд и йената се повишиха.

„Следващият показател е дали това ще премине от реторика към политика, и затова конкретните дати са от значение. От европейска страна, пътят към вземане на решение е толкова важен, колкото и заглавието, защото има разлика между простото споменаване на инструмента за противодействие на принудата като сигнал и официалното му прилагане като действие“, написа Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets.

„Дори ако непосредствената заплаха от мита бъде преговорена, структурният риск е, че фрагментацията продължава да нараства, с по-политизирана търговия, по-условни вериги на доставки и по-висок политически риск за компаниите и инвеститорите“, добави той.

Нямаше значителна реакция на данните, показващи, че китайската икономика е нараснала с 5% миналата година, в съответствие с целта си. Въпреки това, растежът през последните три месеца се забави значително в сравнение с предходното тримесечие.

Инвеститорите в Сеул и Тайпе не обърнаха внимание на предупреждението на американския министър на търговията Хауърд Лутник, че южнокорейските производители на чипове и тайванските фирми, които не инвестират в САЩ, могат да бъдат обложени с 100% мита, освен ако не увеличат производството си в страната.

Източник: БГНЕС    
Търговска война Мита Доналд Тръмп Гренландия Трансатлантически отношения Финансови пазари Злато и сребро Геополитическо напрежение Европейски съюз Икономически последици
Последвайте ни

По темата

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 2 минути

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 15 минути

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 36 минути

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 41 минути

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Свят Преди 47 минути

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 55 минути

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Свят Преди 1 час

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота на фона на ескалиращото анпрежение след смъртта на Рене Гуд

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 1 час

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 1 час

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

България Преди 1 час

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 2 часа

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 2 часа

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Свят Преди 2 часа

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg
1

Седмицата започва с "ледено" време

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

Григор Димитров запази мястото си в световната ранглиста

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въвежда мерки срещу грипа

Nova.bg