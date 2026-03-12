Свят

Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му в разгара на предизборната кампания

Унгарският премиер обвинява Украйна, докато критиците го упрекват, че използва конфликта за политически цели преди изборите

12 март 2026, 21:46
Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му в разгара на предизборната кампания
Източник: Getty Images

У нгарският премиер Виктор Орбан обвини украинци, че са планирали атака срещу семейството му, на фона на нарастващо напрежение между Киев и Будапеща, пише The Guardian.

Орбан и съюзниците му изглежда използват спора за максимална политическа изгода преди парламентарните избори на 12 април, които могат да сложат край на 16-годишното управление на националистическото му правителство.

В сряда вечер Орбан публикува видео, показващо го да говори с дъщерите си по телефона. "Сигурен съм, че ще видите по новините, че украинците са заплашвали не само мен, но и вас", каза той, явно емоционален. "Моите деца и внуци трябва да приемем това сериозно, но не бива да се страхуваме."

Опасни искри между Унгария и Украйна: Какво готви Орбан?

Твърдението му идва след думите на Хригорий Омелченко, бивш политик и служител в украинската СБУ през 90-те години, който в телевизионно интервю тази седмица отправи заплахи към Орбан, че "граждани могат да го издирят", ако не промени антивоенната си позиция спрямо Украйна.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заплаши да "предостави адреса на този човек на нашите въоръжени сили" в коментари за Орбан, които според съобщенията накараха европейски съюзници да поискат от президента да смекчи риториката си.

Орбан е един от най-проруски настроените лидери в ЕС, което води до напрегнати отношения с Киев. Според последните социологически проучвания той изостава с до 20 пункта от своя опонент Пѐтер Мадяр преди изборите, което е ускорило антивоенната му кампания срещу Украйна.

Причината за последната вълна на напрежение беше твърдението на Киев, че ремонтът на нефтопровод, пренасящ руски петрол за Унгария и повреден при руска дрон атака, ще отнеме няколко седмици.

В отговор Орбан наложи вето на нови санкции на ЕС срещу Русия, както и на допълнителен заем от 90 млрд. евро за Украйна. Миналата седмица унгарската антитерористична полиция задържа кортеж от два бронирани автомобила на Ощадбанк - държавната украинска банка, и арестува седем украинци, придружаващи кортежа.

Автомобилите превозвали десетки милиони евро в кеш и 9 кг златни кюлчета от Виена към Киев, като според украинската страна това е било обичайно държавно прехвърляне на пари, за което унгарските власти били уведомени. Будапеща твърдяла, че парите са били прани. Седемте мъже били задържани повече от 24 часа без контакт с адвокат, след което били транспортирани до границата и депортирани. Парите и златото остават в Унгария.

"Всеки аспект на процедурата беше незаконен, особено лишаването от правна помощ", заяви Лорант Хорват, унгарският адвокат на мъжете. Един от тях, страдащ от диабет, бил откаран в болница по време на разпит. "Той не знаеше точно в коя болница, тъй като беше транспортиран с белезници и с качулка на главата."

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Според украинското външно министерство мъжът бил откаран в болница след "насилствено инжектиране на лекарство, вследствие на което кръвната му захар рязко се повишила и започнало повишаване на кръвното налягане". Хорват заяви, че няма информация за насилствена инжекция, и че е успял да се свърже с клиентите си само по телефона, тъй като властите му отказали достъп.

Украинското външно министерство обяви, че "по време на задържането на лицата е упражнявано психологическо и физическо насилие". Източник от сигурността в Киев каза, че властите били шокирани след разпита на мъжете при завръщането им, заявявайки, че унгарските власти се опитвали да ги принудят да направят видео с признания. "Знаем, че унгарската контраразузнавателна служба може да бъде агресивна, но това изглежда като руски методи", добави източникът.

Тази седмица официални лица от двете страни продължиха размяната на обвинения. Украинският външен министър Андрий Сибиха написа: "Маската падна, те открито признават, че взимат заложници и крадат пари с цел изнудване. Такива действия трябва да се наричат с истинското им име: държавен тероризъм."

Неговият унгарски колега Пѐтер Сиярто нарече обвиненията "доста жалки" и поиска от Сибиха да отговори на въпросите: "Защо доставиха огромна сума пари в Унгария? За какво искаха да похарчат тези пари? Това ли са парите на украинската военна мафия?"

Парламентарните избори в Унгария са на 12 април, което оставя време за допълнително ескалиране на напрежението. Според Financial Times, проекти, свързани с Кремъл, са разработили планове за дезинформационна кампания, целяща да увеличи шансовете за преизбиране на Орбан. Той е един от малкото лидери в ЕС, призоваващи за добри отношения с Москва, а Сиярто е посещавал Русия 14 пъти след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Орбан срещу Украйна: Омраза в стил на Оруеловия "1984"

Орбан твърди, че победата на Мадяр ще въвлече Унгария във войната на страната на Украйна и се опитва да представи себе си като кандидат за мир и неутралност в конфликта.

"Кой съставя правителството - Зеленски или аз? Ако имаме само тези два варианта, предлагам себе си", каза Орбан пред привърженици на митинг в град Вечшеш в сряда.

Източник: The Guardian    
Виктор Орбан Унгария Украйна Политическо напрежение Избори в Унгария Заплахи срещу семейството Проруска позиция Задържани украинци Нефтопровод Дезинформационна кампания Изборна стратегия
