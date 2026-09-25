Лъв XIV пристигна във Франция: Стотици хиляди се очакват на папската литургия

П апа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната. Самолетът, с който пътува понтификът, кацна на парижкото летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон, предаде "Франс прес".

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В знак на приветствие към папата камбаните на църквите във Франция биха в продължение на седем минути.

Historique. La France accueille une voix de paix et d’espérance, qui rassemble au-delà des frontières et des croyances. Bienvenue en France au Pape Léon XIV. pic.twitter.com/ALjETZsU8P — Élysée (@Elysee) September 25, 2026

Визитата ще продължи до 28 септември и ще премине през Париж, Лурд и Мец. Кулминацията се очаква да бъде мащабна литургия в центъра на френската столица, на която се очаква да присъстват стотици хиляди вярващи.

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Среща с Макрон и разговори за геополитиката

Още в първия ден Лъв XIV ще посети Елисейския дворец, където ще разговаря с Еманюел Макрон. Сред темите на срещата са предвидени геополитически въпроси и изкуственият интелект.

След това папата ще се срещне с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус. Той ще произнесе реч пред тях.

По-късно Лъв XIV ще посети централата на ЮНЕСКО, където също ще направи изказване.

Френският президент няма да присъства на папските литургии, като това е свързано с принципа на разделение между държавата и религията във Франция. На литургията в Париж се очаква да присъстват съпругата на Макрон Брижит и министър-председателят Себастиен Льокорню.

🇻🇦🇫🇷 His Holiness Pope Leo XIV has arrived in France on his fifth Apostolic Journey. The Holy Father is welcomed by President & Madame Macron at Paris Orly Airport pic.twitter.com/mkJPE3cHPK — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 25, 2026

Папамобилът ще премине през центъра на Париж

В следобедните часове Лъв XIV ще премине с папамобила по маршрута от булевард „Монпарнас“ до площад „Сен Мишел“.

След това той ще посети катедралата „Нотр Дам“, където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще има възможност да се срещне и с богомолци на площада пред храма.

Вечерта около 80 000 млади хора ще се съберат на „Стад дьо Франс“ в парижкото предградие Сен Дени. Папата ще участва в бдение и ще произнесе реч пред аудиторията, съставена от младежи на възраст между 17 и 35 години.

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Стотици хиляди за голямата литургия

В събота следобед папата ще отслужи голяма литургия на площад „Конкорд“. За службата е издигнат специален олтар, а полицията е ограничила достъпа до голяма зона около „Шанз-Елизе“.

Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда до Триумфалната арка и отвъд нея.

Големи тълпи се очакват и по останалите маршрути на папата. Сред присъстващите на литургията се очаква да бъдат и няколко кандидати за президентските избори във Франция през следващата година, сред които Марин льо Пен, Едуар Филип, Габриел Атал и Брюно Ретайо.

Преди визитата имаше публикации за напрежение между френското президентство и екипа на Ватикана, който организира посещението. Според тези твърдения Макрон е бил разочарован, че визитата не е придобила по-церемониален характер.

От Елисейския дворец обаче отхвърлиха информацията за напрежение. Оттам посочиха, че на гостуващ държавен глава, какъвто е папата, обичайно се предлага официална програма с престижни събития. Сред предложенията е бил и кавалерийски ескорт по „Шанз-Елизе“, но от президентството уточниха, че никога не са очаквали папата действително да го приеме.

Aboard the papal flight to Paris beginning his Apostolic Journey to France, Pope Leo XIV highlights the importance for peace in today’s world, apologizes for not having been able to return with journalists to Rome on his previous Journey to Spain, and answers questions and… — Vatican News (@VaticanNews) September 25, 2026

Лурд и Мец са следващите спирки

В неделя Лъв XIV ще посети Лурд. Около 150 000 души са се записали за участие в литургията в известното пиренейско светилище.

В понеделник папата ще бъде в Мец, в североизточната част на Франция. Там той ще отдаде почит на Робер Шуман (1886–1963), един от бащите-основатели на Европейския съюз и католик.

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Шуман е кандидат за беатификация. Това означава, че Католическата църква е започнала официален процес за проучване на живота и делото му с цел той да бъде обявен за „блажен“.

Беатификацията е предпоследната стъпка по пътя към канонизацията, с която даден човек е обявен за светец.