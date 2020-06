Истанбул и котките - свързани още от Византийската империя

Д окато копаели железопътния тунел под Босфора "Мармарай", работниците попаднали на неочаквана находка.

Продължилото 10 години изграждане на тунела, свързващ европейската с азиатската част на Истанбул, разкривало десетки животински останки под земята,

но тези скелетите на котки се откроили сред всички останали.

За да разгадаят мистериозната находка, изследователи от Истанбулския университет "Cerrahpaşa" и факултета по Ветеринарна медицина взеха някои от намерените котешки скелети, за да ги изследват в лабораторията на университета.

Екипите стигнали до два важни исторически факта:

че е съществувала порочна борба от страна на папството спрямо котките, която е довела до своеобразна средновековна чистка на животните и че византийците са застанали против тази заповед като са избрали да защитят котките.

Професорът по остеоархеология Ведат Онар заяви, че направените от изследователите в университета открития показват, че котките, живели в Константинопол тогава, са пребивавали в много по-добри условия и са били много здрави.

Изглежда костите са намерени на място, определено за погребение на котките.

