Две домашни котки в Ню Йорк с положителни проби за COVID-19

Д ве домашни котки в различни части на щата Ню Йорк са дали положителен резултат при тест за коронавирус и по този начин стават първите домашни любимци в САЩ, засегнати от Ковид-19, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Котките са имали леки симптоми на респираторно заболяване и се очаква да се възстановят. Вярва се, че те са се заразили от хора в семействата, които ги отглеждат, или от съседи.

