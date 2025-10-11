Свят

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Над 300 сигнала за помощ само от един град, пътища край лагуната Мар Менор са затворени

11 октомври 2025, 15:51
Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир
Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа
Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами
МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“
Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът
Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Н аводненията и проливните дъждове продължават да създават сериозни затруднения в югоизточна Испания. В провинция Мурсия валежите, започнали още от ранните часове на събота, предизвикаха хаос по пътищата и наложиха намесата на армията в помощ на пожарникарите и доброволците, съобщи NOVA.

Няколко пътни отсечки, включително основният път към регионалната болница, бяха временно затворени заради наводненията в района на лагуната Мар Менор.

Само в град Сан Хавиер на спешния телефон 112 са постъпили над 300 сигнала за помощ. Общият брой на обажданията в региона надхвърля няколкостотин.

Метеоролозите предупреждават, че обстановката остава критична — на места се очакват валежи до 180 литра на квадратен метър. Властите призовават жителите да избягват пътувания и да следят актуалната информация за времето и пътната обстановка.

Източник: NOVA    
Наводнения Мурсия Испания Проливни дъждове Спасителни операции Пътни затруднения Бедствено положение Армия Метеорологична прогноза Сан Хавиер
Последвайте ни

По темата

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 1 час

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 1 час

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 3 часа

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Слави Трифонов постави темата за свободата на словото и защитата на личния живот остро в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

България Преди 3 часа

Лидерът на „Има такъв народ“

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Свят Преди 4 часа

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Любопитно Преди 4 часа

Всеки нов път започва с малка крачка, направена със смелост и надежда

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 5 часа

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Свят Преди 5 часа

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 5 часа

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

<p>Гешев и Калоян от &bdquo;Игри на волята&rdquo;: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)</p>

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

От признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на „Игри на волята”

Владимир Путин

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят Преди 6 часа

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Любопитно Преди 6 часа

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

България Преди 7 часа

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

България Преди 7 часа

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение на цените след въвеждането на еврото“, допълват експертите

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 7 часа

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Дилета отново прикова погледите с перфектната си визия

Gong.bg

Още едно напускане в Локо София - треньор от школата последва Достанич

Gong.bg

Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Nova.bg

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се завръща в България

Nova.bg