Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Н аводненията и проливните дъждове продължават да създават сериозни затруднения в югоизточна Испания. В провинция Мурсия валежите, започнали още от ранните часове на събота, предизвикаха хаос по пътищата и наложиха намесата на армията в помощ на пожарникарите и доброволците, съобщи NOVA.

Няколко пътни отсечки, включително основният път към регионалната болница, бяха временно затворени заради наводненията в района на лагуната Мар Менор.

Само в град Сан Хавиер на спешния телефон 112 са постъпили над 300 сигнала за помощ. Общият брой на обажданията в региона надхвърля няколкостотин.

Метеоролозите предупреждават, че обстановката остава критична — на места се очакват валежи до 180 литра на квадратен метър. Властите призовават жителите да избягват пътувания и да следят актуалната информация за времето и пътната обстановка.