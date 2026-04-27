Иранският външен министър обвини САЩ за провала на преговорите в Пакистан

И ранският външен министър Абас Арагчи провежда интензивна дипломатическа обиколка в Русия на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и застой в преговорите между Техеран и Вашингтон. Посещението идва след неуспешния последен кръг от разговори между Съединените щати и Иран, който се проведе с посредничеството на Пакистан в Исламабад.

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Обвинения към САЩ за провала на преговорите

По време на визитата си иранският първи дипломат обвини американската страна за провала на диалога, като посочи като причина „прекомерните искания“ на Вашингтон. Според Техеран именно тези позиции са довели до блокиране на напредъка в преговорите, които целят стабилизиране на крехкото примирие и търсене на решения по ключови спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран и контрола върху стратегически морски маршрути.

Особено внимание Арагчи отдели на значението на Ормузкия проток – един от най-важните енергийни коридори в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол. Напрежението около района продължава да бъде фактор, който влияе както на международната сигурност, така и на световните пазари.

Среща на високо равнище с Владимир Путин

След посещението си в Исламабад Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където е предвидена среща с руския президент Владимир Путин. Кремъл потвърди, че двамата ще обсъдят конфликта в Близкия изток и актуалната динамика на дипломатическите усилия между Иран и САЩ.

„Да“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали Путин ще приеме иранския външен министър.

По данни на ирански държавни медии, разговорите в Русия ще обхванат и най-новото развитие на преговорния процес с Вашингтон, както и регионалната сигурност.

Белият дом: Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран

„Единен фронт“ между Техеран и Москва

Иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви, че Иран и Русия действат като „единен фронт“ срещу това, което определи като „световни хегемонистични сили“. По думите му двете държави споделят визия за свят, „свободен от едностранност и западна доминация“.

Според дипломатически източници Арагчи цели да координира позициите на Техеран с руската страна на фона на блокираните преговори и засилващото се геополитическо напрежение.

Очаква се разговорите в Санкт Петербург да дадат яснота за следващите стъпки в иранската външна политика и бъдещето на диалога със Съединените щати.