Белият дом: Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран

Очаква се Абас Арагчи днес да пристигне в Исламабад, за да обсъди предложения за възобновяване на мирните преговори със САЩ

24 април 2026, 20:50
Източник: БТА

С пециалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър утре ще пътуват до Исламабад за разговори с Иран с посредничеството на Пакистан, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от Ройтерс.

„Всички ще бъдат в готовност да летят до Пакистан, ако е необходимо, но първо Стив и Джаред ще отидат там, за да докладват на президента, на вицепрезидента и на останалите от екипа“, каза Левит.

Очаква се иранският министър на външните работи Абас Арагчи днес да пристигне в Исламабад, за да обсъди предложения за възобновяване на мирните преговори със САЩ, отбелязва Ройтерс.

По думите на Левит САЩ са забелязали известен напредък от иранската страна през последните дни и се надяват, че ще има още по време на разговорите през уикенда.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
"Пред закона всички сме равни": Глобиха Румен Радев за неправилно паркиране

Торнадо премина през военновъздушната база "Ванс" в Оклахома

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

Министърът на отбраната на САЩ: Иран има шанса да сключи "добра сделка"

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

