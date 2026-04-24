Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък категорично отхвърли предположението, че би могъл да използва ядрено оръжие срещу Иран, като същевременно остро разкритикува журналиста, който е задал въпроса.
„Не, не бих. Не ни е нужно това. Защо ми е? Защо се задава толкова глупав въпрос?“, отговори Тръмп.
„Защо бих използвал ядрено оръжие, когато сме ги „унищожили“, по напълно конвенционален начин, без него? Ядрено оръжие никога не трябва да бъде позволено от когото и да било“, добави той, цитиран от Fox News.
“No, I wouldn’t. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked?"
"Why would I use a nuclear weapon, when we've totally, in a very…