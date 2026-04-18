Свят

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Първи танкер започна товарене от южните терминали, докато напрежението около ключовия морски коридор и иранската ядрена програма остава високо

18 април 2026, 08:12
Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток
И рак възстанови износа на суров петрол от южните си терминали след повече от месец прекъсване, предизвикано от смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Ройтерс. В същото време регионалното напрежение остава повишено, след като Иран отправи нови предупреждения за възможно затваряне на стратегическия воден път, а Техеран отрече твърдения на САЩ относно прехвърляне на запаси от обогатен уран, предаде Франс прес. 

  • Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали след едномесечно прекъсване заради блокадата на Ормузкия проток

Ирак снощи възобнови износа на петрол от южните си терминали след прекъсване от повече от месец, причинено от нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха четири източника от енергийния сектор.

Танкерът “Агиос Фануриос I”, плаващ под малтийски флаг, е закотвен на южните иракски терминали и се очаква да натовари около два милиона барела суров петрол от сорта “Басра”, казаха вчера източници от иракския петролен и енергиен сектор.

Плавателният съд влезе в Залива през Ормузкия проток в сряда при втория си опит да премине през водния път, след като беше един от няколко танкера, опитали се да влязат в Залива в неделя, след обявяването на примирието между САЩ и Израел, показват данните от морския трафик.

Танкерът трябва да отпътува за рафинерията “Нги Сон” във Виетнам, след като зареди суров петрол в южните иракски пристанища, съобщиха търговски източници.

Освен “Агиос Фануриос I”, още един танкер се очаква да пристигне на южните експортни терминали в Ирак до два дни.

Иранският външен министър Абас Арагчи вчера заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички търговски кораби по време на договореното с посредничеството на САЩ десетдневно примирие между Израел и Ливан.

  • Иран отрече да се е съгласявал да предаде запасите си от обогатен уран

Иран тази вечер отрече да се е съгласявал да прехвърли запасите си от обогатен уран, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп по този въпрос, който е в основата на спора между двете страни, предаде Франс прес.

“Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлян никъде. Както иранската земя е свещена за нас, така този въпрос е от голяма значимост за нас”, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от обществената телевизия. 

“Те се съгласиха да ни върнат ядрения прах”, каза снощи Тръмп във връзка със запасите от обогатения до висока степен уран на Иран, преди по-рано днес да потвърди, че няма останали други “конфликтни точки” за сключване на споразумение.

Иранската ядрена програма бе тежко засегната след 12-дневната война през юни 2025 г. и от интензивните въздушни удари по време на иракско-американската кампания през последните седмици. 

Въпреки това Техеран все още разполага със значителни количества уран, обогатен до 60% - ниво, близко до около 90%, необходимо за създаване на ядрено оръжие. Не се уточняват и запасите от уран, обогатен до 20% - ключов праг, който позволява бързо последващо обогатяване до 60%, а след това и до 90%.

Ислямската република отрича да се опитва да се сдобие с ядрено оръжие.

Какво се е случило със запасите от обогатен уран остава неясно, тъй като Техеран отказа да допусне инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в разрушените ядрени обекти, отбелязва АФП.

  • Иран заплаши да затвори отново Ормузкия проток, ако САЩ не премахнат блокадата на иранските пристанища

Иран ще затвори отново стратегическия Ормузки проток, ако САЩ продължат блокадата си на ирански пристанища, заяви днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Франс прес.

“Ако блокадата продължи, Ормузкият проток няма да остане отворен”, написа Галибаф в социалната мрежа Екс, като добави, че корабите, преминаващи през протока, при всички случаи трябва да го правят с “разрешението на Иран”.

Източник: БТА    
