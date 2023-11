Иран въвежда различни учебници за момичета и момчета

М инистърът на образованието на Иран Реза-Морад Сахраи обяви, че планира да въведе отделни учебници за учениците от мъжки и женски пол - промяна, която има за цел да се впише в "културата на скромността", насърчавана от властите, съобщи "TVP World".

Министърът не е посочил график или други подробности за програмата. При откриването на новата учебна година той съобщи, че вече са сменени 20 000 директори на училища, за да се "извърши трансформация в институциите".

Iran’s Education Minister has come under fire for saying that "textbooks must be differentiated for girls and boys, and modesty must be institutionalized throughout society." https://t.co/s85etJ1Mm8