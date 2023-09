В навечерието на първата годишнина от смъртта на Махса Амини: Хиляди излязоха по улиците на Брюксел

Е мигранти от Иран проведоха шествие в Брюксел днес - в навечерието на първата годишнина от смъртта на 22-годишната иранка от кюрдски произход Махса Амини, която почина в ареста, след като бе арестувана от нравствената полиция в Ислямската република, предаде Ройтерс.

On the eve of the anniversary of #MahsaAmini’s murder, we remember her and all those whose lives have been cut short by this regime’s cruelty.https://t.co/Ra9fUfbf63 pic.twitter.com/oC7efONxCj