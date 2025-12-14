Свят

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

14 декември 2025, 12:18
А встралийската полиция потвърди, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА. 

Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние". 

Според австралийските телевизии "Скай" (Sky) и "Ей Би Си" при стрелбата са загинали над 10 души. 

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители. 

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука. 

Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на емблематичния плаж Бонди в Сидни, предадоха по-рано "Ройтерс" и ДПА, позовавайки се на австралийската полиция. 

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в X, без да дава повече подробности около инцидента. 

Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука. 

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Според "Ей Би Си" на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница. 

В X бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри. 

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе. 

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА. 

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог. 

"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той. 

Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.

Източник: Симеон Томов, БТА    
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Свят Преди 16 минути

Пожар е избухнал във Волгоградска област

България Преди 29 минути

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

Любопитно Преди 2 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

България Преди 3 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

България Преди 3 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

България Преди 4 часа

До този момент са подмамени около 30 души

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Любопитно Преди 4 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Свят Преди 5 часа

България Преди 5 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Свят Преди 5 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Любопитно Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Свят Преди 14 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 14 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Свят Преди 15 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

