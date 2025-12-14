Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

А встралийската полиция потвърди, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА.

Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние".

Според австралийските телевизии "Скай" (Sky) и "Ей Би Си" при стрелбата са загинали над 10 души.

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на емблематичния плаж Бонди в Сидни, предадоха по-рано "Ройтерс" и ДПА, позовавайки се на австралийската полиция.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в X, без да дава повече подробности около инцидента.

Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Според "Ей Би Си" на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.

В X бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог.

"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.

Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.