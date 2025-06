Върховният лидер на Иран назначава нов командир на IRGC

А ятолах Али Хаменей назначи генерал-майор Мохамад Пакпур за нов командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция след убийството на Хосейн Салами, съобщава агенция Тасним.

Бившият ръководител на военния клон беше убит при израелски удари заедно с няколко други ключови военни фигури.

Following the martyrdom of Lt. Gen. Hossein Salami, the Commander of the IRGC in an Israeli attack, the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei has appointed Major General Mohammad Pakpour as the new IRGC Chief. pic.twitter.com/w3Ny6qqtzX